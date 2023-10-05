زلزال قوي يضرب تركيا .. تفاصيل

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية ”آفاد”، اليوم الخميس، بأن زلزالا قويا ضرب محافظة كهرمان مرعش التركية.

أوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أن الزلزال وقع الساعة 18:23 بالتوقيت المحلي لـ تركيا في محافظة كهرمان مرعش التركية.

وأشارت إلى أن مصدر الزلزال وقع على عمق 11.03 كيلومتر تحت سطح الأرض.

وفي وقت سابق، حذر عالم الزلازل التركي، الدكتور أوفجون أحمد إركان، من وقوع زلزال بقوة 7.1 درجة على مقياس ريختر في موجلا وزلزال بقوة 6.7 درجة في موش.

وأضاف إركان، أن هناك مقاطعات جديدة معرضة لخطر الزلازل الكبرى، مشيرا إلى أنه من المتوقع حدوث تسونامي أيضا في موجلا، التي لها ساحل على بحر إيجه.

وحذر عالم الزلازل التركي، من أن “هناك إمكانية لحدوث تسونامي بعد وقوع زلازل قوية في جنوب بحر إيجه على سواحل موجلا”.

وكتب إركان، عبر منصة “إكس”: “أكبر زلزال ستشهده هذه المقاطعات في المستقبل.. ملاطيه: 6,7 ريختر.. كيركلاريلي: 5 ريختر.. مانيسا: 6.9 ريختر، ماردين: 5 ريختر.. موجلا: 7.1 ريختر، موش: 6.7 ريختر… هناك احتمال وقوع تسونامي في زلازل منطقة الاندساس جنوب بحر إيجه على ساحل البحر في موجلا”.