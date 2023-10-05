عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زلزال قوي يضرب تركيا .. تفاصيل

زلزال
زلزال

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية ”آفاد”، اليوم الخميس، بأن زلزالا قويا ضرب محافظة كهرمان مرعش التركية.

أوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أن الزلزال وقع الساعة 18:23 بالتوقيت المحلي لـ تركيا في محافظة كهرمان مرعش التركية.

وأشارت إلى أن مصدر الزلزال وقع على عمق 11.03 كيلومتر تحت سطح الأرض.

وفي وقت سابق، حذر عالم الزلازل التركي، الدكتور أوفجون أحمد إركان، من وقوع زلزال بقوة 7.1 درجة على مقياس ريختر في موجلا وزلزال بقوة 6.7 درجة في موش.

وأضاف إركان، أن هناك مقاطعات جديدة معرضة لخطر الزلازل الكبرى، مشيرا إلى أنه من المتوقع حدوث تسونامي أيضا في موجلا، التي لها ساحل على بحر إيجه.

بعد اليابان.. زلزال قوي يضرب إندونيسيا

حذر منه العالم الهولندي.. زلزال قوي يضرب اليابان ومخاوف من تسونامي

وحذر عالم الزلازل التركي، من أن “هناك إمكانية لحدوث تسونامي بعد وقوع زلازل قوية في جنوب بحر إيجه على سواحل موجلا”.

وكتب إركان، عبر منصة “إكس”: “أكبر زلزال ستشهده هذه المقاطعات في المستقبل.. ملاطيه: 6,7 ريختر.. كيركلاريلي: 5 ريختر.. مانيسا: 6.9 ريختر، ماردين: 5 ريختر.. موجلا:  7.1  ريختر، موش: 6.7 ريختر… هناك احتمال وقوع تسونامي في زلازل منطقة الاندساس جنوب بحر إيجه على ساحل البحر في موجلا”.

زلزال تركيا كهرمان مرعش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار شديدة.. تحذير عاجل من الأرصاد لسكان 9 محافظات منها القاهرة

تطور مفاجئ.. قرار عاجل من أحمد فتوح بشأن انتقاله لصفوف الأهلي

إصابة هاني الناظر بمرض خطير .. ومنشور مؤثر من نجله | شاهد

الأهلي في 24 ساعة| كولر يطلب رحيل هذا اللاعب.. وصدام بين "الأحمر" ونجمه السابق

الفيسبوك مقلوب بسببه.. قصة هاني الناظر مع المرض الخطير

دولة عربية تعلن حظر السحب النقدي والمعاملات بـ الدولار الأمريكي.. تفاصيل

إعصار في الزمالك| صدمة بسبب لشبونة.. فتوح يحسم جدل الانضمام للأهلي.. وثنائي "الأبيض" خارج المنتخب

خناقة بين حسين الشحات ومدرب الأهلي في مباراة إنبي .. وبيبو يتدخل

موضوعات متعلقة

بوتين يعلق على تصفيق زيلينسكي للنازي الأوكراني في البرلمان الكندي

المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا يكشف مفاجأة بشأن قوانين الانتخابات

الغرب يتخلى عن أوكرانيا.. أمريكا والاتحاد الأوروبي يوجهان ضربة قوية لـ كييف

بسبب تصريحات كاذبة .. محامي ترامب السابق يقاضي الرئيس الأمريكي

مصرع موالين للجيش الصومالي في كمين نصبته الشباب

بوتين يعلن جاهزية "الشيطان" النووي الروسي للمهام القتالية

سنحقق أهدافنا.. بوتين يعلن خسائر كارثية لـ أوكرانيا منذ بدء الهجوم المضاد

لن يبقي العدو حيا.. بوتين يحدد سببين لاستخدام روسيا الأسلحة النووية

ترشيحاتنا

الاتحاد الأفريقي يوافق على بقاء قوات حفظ السلام في الصومال.. بشرط

أول دولة عربية تصدر بيانا بشأن حادث الكلية الحربية السورية

مصطفى بكري لـ الطنطاوي : ما غرض سفرك من لبنان إلى الأردن

الري: سد إسماعيل بمطروح حجز 175 ألف متر مكعب من مياه الأمطار

عاجل| نجم الاتحاد السعودي على عتبة الانتقال للأهلي في يناير مجانًا.. ما القصة؟

هيونداي أفانتي أوتوماتيك بسعر مُغر لذوي الاحتياجات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس كاجوال.. نسرين طافش تستعرض جمالها عبر إنستجرام | شاهد

نسألكم الدعاء.. منشور جديد على صفحة هاني الناظر بعد الإعلان عن مرضه

طبيب الروشتة المجانية يحتاج الدعاء .. القصة الكاملة لـ مرض هاني الناظر

إطلالة أنيقة.. بشرى تثير ضجة بظهورها عبر إنستجرام بفستان لافت | شاهد

فيديو

ادعوا له بالشفاء.. تفاصيل مرض هاني الناظر ورسالة نجله| فيديو

تطورات حالة الطقس في مرسى مطروح.. الأمطار توقفت| فيديو

رقص محمود حميدة يضعه في مرمى النقد بعد وصلة مع أميرة حداد.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

تأجيل الدراسة في مصر بسبب العاصفة إلياس .. اعرف الحقيقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء سليم

علاء سليم يكتب: وما النصرُ إلا من عند الله

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الذكرى الخمسون لنصر أكتوبر العظيم 

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر .. الملحمة الوطنية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

اﻟﻤﺰﻳﺪ