مصر بوابة موسكو الذهبية .. كيف أصبحت القاهرة مركز النفوذ الروسي في الشرق الأوسط وأفريقيا؟

أكد الدكتور عمرو الديب، الخبير في الشؤون الروسية والعلاقات الدولية، أن مصر باتت تمثل ركيزة استراتيجية حيوية لروسيا، تضمن لها استمرار حضورها المؤثر في منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية على الساحة الدولية، وما صاحبها من تنامي واضح في مسارات التعاون السياسي والاقتصادي بين القاهرة وموسكو.

الأهمية الفائقة للموانئ المصرية

وأوضح الديب، خلال مداخلة ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل على قناة الحياة، أن صانع القرار الروسي أصبح يدرك الأهمية الفائقة للموانئ المصرية، باعتبارها نقطة ارتكاز رئيسية لحركة عبور وتوزيع السلع الاستراتيجية الروسية إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا.

الممرات الملاحية الحيوية

وأشار إلى أن هذا التوجه يأتي في وقت تشهد فيه بعض الممرات الملاحية الحيوية، مثل مضيق هرمز والبحر العربي، اضطرابات أمنية متزايدة، في مقابل ما تتمتع به الموانئ المصرية من استقرار أمني كبير وموقع جغرافي فريد يتيح لها لعب دور محوري في حركة التجارة العالمية.

ولفت إلى أن تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن إنشاء مركز للحبوب وإعادة تصدير المنتجات الروسية عبر مصر تعكس تحولًا واضحًا في أولويات موسكو، وتحسم الجدل داخل دوائر صنع القرار في الكرملين، مؤكدًا أن القاهرة أصبحت الخيار الاستراتيجي الأول لروسيا في المنطقة.

كما استشهد الديب بمبادرات سابقة تعزز هذا التوجه، من بينها تصدير الأسمدة الروسية إلى أفريقيا عبر مصر خلال جائحة كورونا، وهو ما يعكس عمق الشراكة وتناميها بين البلدين في مختلف المجالات.

