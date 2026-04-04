خبير عسكري : واشنطن تناور بالمهلات قبل الضرب.. وخسائرها تتزايد وإيران تكسر التفوق الجوي

أكد اللواء أسامة كبير، الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بكلية القادة والأركان، أن الإدارة الأمريكية تتبع نهجًا متكررًا يقوم على منح مهلة زمنية للدول المستهدفة، قبل أن تبادر بتنفيذ عملياتها العسكرية دون انتظار انتهاء تلك المهلة، مشيرًا إلى أن الضربات باستخدام القاذفات الصاروخية لم تحقق الأهداف المرجوة حتى الآن.

وتيرة إطلاق الصواريخ

وأوضح كبير، خلال استضافته ببرنامج «الساعة 6» مع الإعلامية عزة مصطفى على قناة «الحياة»، أن وتيرة إطلاق الصواريخ لا تزال مستمرة، لافتًا إلى وصولها إلى العمق الإسرائيلي ومناطق الجنوب، بما يعكس استمرار التصعيد الميداني.

إسقاط طائرات أمريكية

وأضاف أن نجاح إيران في إسقاط طائرات أمريكية يكشف حجم الخسائر التي تتكبدها واشنطن، رغم أنها فرضت في بداية المواجهات سيطرة جوية ملحوظة، بل وأعلنت لاحقًا سيادة كاملة على الأجواء الإيرانية، إلا أن التطورات الأخيرة، ومنها سقوط ثلاث طائرات في يوم واحد بعد نحو 33 يومًا من القتال، تشير إلى تغير موازين المعركة.

وأشار إلى أن مصر تلعب دورًا محوريًا في التحركات الدبلوماسية الرامية لاحتواء الأزمة، مؤكدًا أنها تدرك جيدًا خطورة تصاعد الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما يدفعها إلى تكثيف جهودها السياسية لتجنب انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع.

