نهاية حقبة.. برناردو سيلفا يبلغ مانشستر سيتي برحيله نهاية الموسم
اتفحمت والحمولة أصبحت رماد.. النيران تلتهم شاحنة خضروات على طريق مطروح الساحلي
سول : نبذل جهودا لإرسال مبعوثين خاصين للشرق الأوسط لتأمين النفط الخام
الخارجية الإيرانية: تهديدات ترامب باستهداف مواقع مدنية ترقى إلى جرائم حرب
اقتراحات برلمانية حاسمة لإغلاق الباب الخلفي للاقتصاد غير الرسمي عبر الإنترنت
كوريا الجنوبية تسمح بالابحار عبر البحر الأحمر كمسار بديل في ظل اضطرابات مضيق هرمز
مقـ.تل رئيس استخبارات الحرس الثوري فجر اليوم في هجوم أمريكي صهيوني
بعثة منتخب مصر للناشئين تعود للقاهرة اليوم بعد التأهل لأمم أفريقيا
الصحة الكويتية: 6 إصابات جراء سقوط شظايا بإحدى المناطق السكنية شمال البلاد
الدفاع الإسرائيلي: سندمر البنى التحتية الإيرانية
الطاقة الدولية تحذر الدول من تكديس الوقود خلال الحرب الإيرانية
البرهان: الشعب السوداني سينتصر ولن يقف مكتوف الأيدي أمام أي تجبر
توك شو

خبير عسكري : واشنطن تناور بالمهلات قبل الضرب.. وخسائرها تتزايد وإيران تكسر التفوق الجوي

إيران وأمريكا
محمد البدوي

أكد اللواء أسامة كبير، الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بكلية القادة والأركان، أن الإدارة الأمريكية تتبع نهجًا متكررًا يقوم على منح مهلة زمنية للدول المستهدفة، قبل أن تبادر بتنفيذ عملياتها العسكرية دون انتظار انتهاء تلك المهلة، مشيرًا إلى أن الضربات باستخدام القاذفات الصاروخية لم تحقق الأهداف المرجوة حتى الآن.

وتيرة إطلاق الصواريخ

وأوضح كبير، خلال استضافته ببرنامج «الساعة 6» مع الإعلامية عزة مصطفى على قناة «الحياة»، أن وتيرة إطلاق الصواريخ لا تزال مستمرة، لافتًا إلى وصولها إلى العمق الإسرائيلي ومناطق الجنوب، بما يعكس استمرار التصعيد الميداني.

إسقاط طائرات أمريكية

وأضاف أن نجاح إيران في إسقاط طائرات أمريكية يكشف حجم الخسائر التي تتكبدها واشنطن، رغم أنها فرضت في بداية المواجهات سيطرة جوية ملحوظة، بل وأعلنت لاحقًا سيادة كاملة على الأجواء الإيرانية، إلا أن التطورات الأخيرة، ومنها سقوط ثلاث طائرات في يوم واحد بعد نحو 33 يومًا من القتال، تشير إلى تغير موازين المعركة.

وأشار إلى أن مصر تلعب دورًا محوريًا في التحركات الدبلوماسية الرامية لاحتواء الأزمة، مؤكدًا أنها تدرك جيدًا خطورة تصاعد الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما يدفعها إلى تكثيف جهودها السياسية لتجنب انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع.

https://www.facebook.com/share/v/18Ddxx1nzj/

إيران الاحتلال أمريكا إيران وأمريكا الحرب الإيرانية

زيادة المرتبات والمعاشات

الحكومة تعلن صرف زيادة المرتبات والمعاشات رسميًا بدءًا من هذا الموعد.. هتقبض كام؟

الزواج

هل يجوز زواج المطلقة سرًا بدون ولي؟.. أمين الفتوى يجيب

محمد وايمان

الموت يخطف عريس قبل الزفاف بأيام.. وخطيبته: كنت مستنية أشوفك ببدلة الفرح سبقتني بالكفن

سعر الذهب في مصر

انخفاض جديد.. أسعار الذهب في مصر ختام اليوم

انقطاع الكهرباء

انفجار مدوي.. انقطاع الكهرباء والمياه عن القاهرة الجديدة والشروق والعبور

الأرصاد

لا تخففوا الملابس.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة طقس منتصف الأسبوع

اكرم توفيق

رد غير متوقع من الشمال القطري بشأن عودة أكرم توفيق إلى الأهلي

سعر الدولار

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين

القائم بأعمال سفارة روسيا بالقاهرة

القائم بأعمال سفارة روسيا بالقاهرة: نُقدر عاليا مُساهمة مصر الكبيرة لاستقرار الشرق الأوسط

الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة

القومي للأمومة: إحباط زواج طفلة 13 عامًا بأسيوط

مطار القاهرة

نمو ملحوظ في حركة الركاب بمطار القاهرة بالربع الأول من 2026

بالصور

الفرق كبير .. موديل تثير الجدل بعد ارتدائها فستان لميس الحديدي في خطوبة ابنها

لميس الحديدي
لميس الحديدي
لميس الحديدي

6 علامات تكشف الكبدة الفاسدة

٦ علامات تكشف الكبد الفاسد
٦ علامات تكشف الكبد الفاسد
٦ علامات تكشف الكبد الفاسد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

فيديو

مي كساب

كل سنة وأنت طيب يا أبو العيال.. مي كساب تحتفل بعيد ميلاد زوجها

الذكاء الاصطناعي

حكم تحريك صور الميت بالذكاء الاصطناعي.. الإفتاء تحذر من هذا الأمر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

المزيد