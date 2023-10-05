بعد اليابان.. زلزال قوي يضرب إندونيسيا

ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر مقاطعة مالوكو شرق إندونيسيا.

وفي الوقت ذاته، أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، اليوم الخميس، بوقوع زلزال بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر ضرب جنوب مدينة أرخبيل إيزو في اليابان، محذرة من حدوث تسونامي.

وبحسب الوكالة اليابانية، وقع الزلزال عند الساعة 11:00، بالقرب من جزيرة توريشيما جنوب أرخبيل إيزو اليابانية، بينما وقعت الهزة الأرضية على عمق 10 كيلومترات.

وحثت السلطات اليابانية السكان على عدم الاقتراب من الشواطئ، إذ إنّ من المفترض أن تقترب الموجة الأولى إلى شاطئ جزيرة توريشيما بين الساعة 11:30 إلى 12:00.