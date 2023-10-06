اللي بعده | محامي محمود كهربا يثير الجدل ببوست غامض

أثار أشرف عبدالعزيز، محامي محمود كهربا نجم النادي الأهلي، جدلاً واسعًا بمنشور غامض، تزامنًا مع وجود أنباء قوية عن حل أزمة غرامة اللاعب بين الأهلي والزمالك بالاتفاق بين مسئولي الناديين.

وكتب أشرف عبد العزيز عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "من كهربا لعاشور اللي بعده".

وقد أعلن الإعلامي أحمد حسام ميدو، انتهاء أزمة محمود عبد المنعم كهربا، لاعب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، مع نادي الزمالك، فيما يخص الغرامة الموقعة عليه.

وأوضح ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "محامي كهربا تواصل مع محامي نادي الزمالك أمس، وأبلغه بأن كهربا مستعد لدفع الغرامة الموقعة عليه كاش دون الفوائد، وفي فرق 300 ألف دولار بس".

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي ضيفًا على ملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية لمواجهة الأهلي يوم الأحد المقبل والموافق 8 أكتوبر الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.