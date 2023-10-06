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الإشراف العام
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جهاز تعمير سيناء: أرض الفيروز شهدت مشروعات تنمية شاملة منذ عام 2014 بـ 600 مليار جنيه

صدى البلد

أكد المهندس ناجي إبراهيم، رئيس جهاز تعمير سيناء، أهمية جهود القيادة السياسية في تنمية سيناء لحمايتها من أي عدوان خارجي أو تهديد من منظمات متطرفة. منوها إلى أن التنمية في سيناء تأتي ضمن إطار الأمن القومي للبلاد، واستمرت في التوسع والتنوع منذ بداية قناة السويس حتى الحدود الشرقية.

وأوضح ناجي إبراهيم أن سيناء شهدت مشروعات تنمية شاملة منذ عام 2014، حيث تم استثمار أكثر من 600 مليار جنيه في مجموعة متنوعة من المشروعات والخدمات، لافتا إلى أن هذه الاستثمارات شملت مرافق متعددة مثل الطرق والكهرباء والتجمعات التنموية والخدمات الأساسية مثل المدارس والمستشفيات.

وأكد أن سيناء تقدم الفرص للاستفادة منها في مجموعة متنوعة من القطاعات مثل السياحة والصناعة واستغلال الموارد والثروات الطبيعية، مشيرا إلى أن سيناء تمتلك مجتمعًا عمرانيًا متكاملًا يتضمن جميع الخدمات الضرورية في مناطقها الشمالية والوسطى والجنوبية.

الأمن القومي الخدمات الضرورية الخدمات الاساسية الحدود الشرقية الثروات الطبيعية التنمية في سيناء الامن القومى للبلاد

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