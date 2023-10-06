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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن | ممثل شهير يبكي على سرير المستشفى وتزايد إيرادات الجزء الثاني من فيلم The Nun

نشرة الفن
نشرة الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها ممثل شهير يبكي على سرير المستشفى وتزايد إيرادات الجزء الثاني من فيلم The Nun بشكل ملحوظ. 

 

ممثل شهير يبكي على سرير المستشفى: حضرت كفني وقبري بإيدي

أعلن ممثل شهير، عدم قدرته على تحمل المرض، واستعداده للرحيل وذلك في تصريحات بالفيديو من داخل المستشفى. وقال الفنان السور أحمد رافع، وهو يبكي داخل إحدى المستشفيات بالعاصمة السورية، إنه أصبحت لا قوة لديه للمشي، وقام بتحضير كفنه وقبره. 

 

مع اقتراب الهالوين.. تزايد إيرادات الجزء الثاني من فيلم The Nun

تزايدت إيرادات الجزء الثاني من فيلم The Nun مع اقتراب يوم الهالوين، الذي يشتهر باحتفالات الرعب، وتزايد الإقبال على هذه النوعية من الأفلام كل عام. 

 

"الصف الأخير" يحصد جائزتي أفضل فيلم وسيناريو في مهرجان الإسكندرية

فاز فيلم الصف الأخير للمخرج شريف محسن بجائزتين "أفضل فيلم وأفضل سيناريو" في مسابقة الأفلام المصرية بالدورة ال٣٩ لمهرجان الإسكندرية لدول البحر الأبيض المتوسط والتي تقام في الفترة ما بين ١ ل ٥ أكتوبر.

 

 

محسن جابر يهدى تكريمه بالإسكندرية السينمائى لثلاث مبدعين .. تعرف عليهم

كرم مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط فى دورته ال 39 المنتج محسن جابر كونه أحد رموز الفن الغنائى.

ووجه محسن جابر الشكر الى إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط واهدى هذا التكريم إلى كل من عبد الحليم حافظ ومحمد عبد الوهاب ومجدى العمروسى.

 

 

تعرف على موعد انطلاق تصوير الجزء الخامس من مسلسل اللعبة

يستعد صناع مسلسل اللعبة، لانطلاق تصوير الجزء الخامس بعد النجاح الكبير الذي حققه على مدار مواسمه الأربعة، وحصوله على عدد من الجوائز. 

الأخبار المحلية والعالمية The Nun المنتج محسن جابر الصف الأخير مهرجان الاسكندرية محمد عبد الوهاب

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