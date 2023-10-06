نشرة الفن | ممثل شهير يبكي على سرير المستشفى وتزايد إيرادات الجزء الثاني من فيلم The Nun

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها ممثل شهير يبكي على سرير المستشفى وتزايد إيرادات الجزء الثاني من فيلم The Nun بشكل ملحوظ.

أعلن ممثل شهير، عدم قدرته على تحمل المرض، واستعداده للرحيل وذلك في تصريحات بالفيديو من داخل المستشفى. وقال الفنان السور أحمد رافع، وهو يبكي داخل إحدى المستشفيات بالعاصمة السورية، إنه أصبحت لا قوة لديه للمشي، وقام بتحضير كفنه وقبره.

تزايدت إيرادات الجزء الثاني من فيلم The Nun مع اقتراب يوم الهالوين، الذي يشتهر باحتفالات الرعب، وتزايد الإقبال على هذه النوعية من الأفلام كل عام.

فاز فيلم الصف الأخير للمخرج شريف محسن بجائزتين "أفضل فيلم وأفضل سيناريو" في مسابقة الأفلام المصرية بالدورة ال٣٩ لمهرجان الإسكندرية لدول البحر الأبيض المتوسط والتي تقام في الفترة ما بين ١ ل ٥ أكتوبر.

كرم مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط فى دورته ال 39 المنتج محسن جابر كونه أحد رموز الفن الغنائى.

ووجه محسن جابر الشكر الى إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط واهدى هذا التكريم إلى كل من عبد الحليم حافظ ومحمد عبد الوهاب ومجدى العمروسى.

يستعد صناع مسلسل اللعبة، لانطلاق تصوير الجزء الخامس بعد النجاح الكبير الذي حققه على مدار مواسمه الأربعة، وحصوله على عدد من الجوائز.