تعرف على موعد انطلاق تصوير الجزء الخامس من مسلسل اللعبة

يستعد صناع مسلسل اللعبة، لانطلاق تصوير الجزء الخامس بعد النجاح الكبير الذي حققه على مدار مواسمه الأربعة، وحصوله على عدد من الجوائز.

مسلسل اللعبة الذي يعرض عبر منصة شاهد، من إخراج معتز التوني، ويقوم ببطولته عدد من الفنانين أبرزهم هشام ماجد وشيكو ومي كساب وميرنا جميل.

ونشر موقع برنامج "ET بالعربي"، خبرا أن فريق مؤلفي الفيلم، بدأوا في كتابة الموسم الخامس من مسلسل اللعبة، ومن المحتمل إضافة شخصيات جديدة لأحداثه.

ومن المقرر أن ينطلق تصوير الموسم الجديد من مسلسل اللعبة بعد انتهاء موسم دراما رمضان 2024، أي منتصف العام المقبل، حتى يحصل فريق العمل على وقت كاف لتقديم عمل بمستوى يليق بنجاحه السابق.

تدور أحداث مسلسل اللعبة، حول وسيم ومازو، وهم صديقين يتنافسان على الفوز دائما، وينفذان برفقة أسرتيهما مطالب شخصية مجهولة للحصول على المكافأة المالية.

أكد المخرج معتز التوني أن نجاح الجزء الأخير من مسلسل اللعبة مسؤلية كبيرة عليه كمخرج للعمل منذ الجزء الأول.

وأضاف معتز التوني ، فى برنامج "كلام فى الزحمة" ، الذى يذاع على نجوم اف أم ، تقديم مروان قدري ويارا الجندي ، أن بعد عرض الجزء الثالث من مسلسل اللعبة أصبح حريص على متابعة ردود فعل الجمهور والعمل على السلبيات لحلها فى العمل الذى يليه.

وأشار أن الجزء الثالث من مسلسل اللعبة كان أقل توقعًا مما كان ينتظر ، وأن الكثير من الجمهور أعترض على طول مدة الحلقات ، لذلك قرر أن يسرع الإيقاع فى الجزء الرابع .