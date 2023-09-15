معتز التوني يكشف تفاصيل الجزء الخامس من مسلسل اللعبة

أكد المخرج معتز التوني أن نجاح الجزء الأخير من مسلسل اللعبة مسؤلية كبيرة عليه كمخرج للعمل منذ الجزء الأول.

وأضاف معتز التوني ، فى برنامج "كلام فى الزحمة" ، الذى يذاع على نجوم اف أم ، تقديم مروان قدري ويارا الجندي ، أن بعد عرض الجزء الثالث من مسلسل اللعبة أصبح حريص على متابعة ردود فعل الجمهور والعمل على السلبيات لحلها فى العمل الذى يليه.

وأشار أن الجزء الثالث من مسلسل اللعبة كان أقل توقعًا مما كان ينتظر ، وأن الكثير من الجمهور أعترض على طول مدة الحلقات ، لذلك قرر أن يسرع الإيقاع فى الجزء الرابع .

وتابع أنه أعتمد فى الجزء الرابع على الإثارة والتشويق أكثر من اعتماده الكلي على الكوميديا فقط ، لذلك بدء بطريقة مختلفة وقوية عن الأجزاء السابقة .

وأضاف معتز التوني: أنه حريص على أنه يقدم الجزء الخامس بطريقة مختلفة ،وسيكون أكثر دقة خاصة بعد النجاح الضخم الذى حققه الجزء الرابع.

"اللعبة" الجزء الرابع:

ومن الجدير بالذكر أن الموسم الرابع دوري الأبطال"، ضم شيكو، هشام ماجد، أحمد فتحي، محمد ثروت، مي كساب، ميرنا جميل، سامي مغاوري، عارفة عبد الرسول، محمد أوتاكا، محمد عمرو، وهو من تأليف أحمد سعد والي، وإخراج معتز التوني. وحقق الجزء الرابع من المسلسل نجاحًا كبيرًا على نطاق واسع، وأصبح الجمهور مرتبظ بشكل كبير بمسلسل اللعبة منذ إنطلاقة جزئه الأول ، حيث أنه حقق تفاعل جماهيري قوي فى جميع أجزائه..