مفاجأة.. ميرفت السيد تعلن القرار النهائي بشأن رحيل أحمد سيد زيزو

وجهت، ميرفت السيد المرشحة لرئاسة نادي الزمالك، رسالة نارية للأندية التي تريد ضم أحمد سيد زيزو، نجم الزمالك.

وقالت ميرفت السيد في تصريحات تليفزيونية ببرنامج "اللعيب" عبر قناة"mbc مصر":"ميرفت السيد المرشحة لرئاسة نادي الزمالك: بتفاوض مع خالد بوطيب من 3 أسابيع لحل مشكلته.. ومش هبيع زيزو حتى لو جاله عرض بـ 20 مليون دولار".



وارتبط اسم أحمد سيد زيزو بالرحيل إلى فريق الشباب السعودي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، بعد الكشف عن عرض ضخم لضم اللاعب من الزمالك، ورغبة الأخير في الرحيل، في ظل تمسك مجلس الأبيض باستمراره في صفوف القلعة البيضاء.