بإطلالة جذابة .. مي حلمي تستعرض جمالها في أحدث ظهور

شاركت الإعلامية مي حلمي متابعيها بصور جديدة لها، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت مى حلمي وهي ترتدي توب انيق باللون الأبيض واعتمدت على مكياجًا ناعمًا أبرز جمال ملامحها، وتركت شعرها الاشقر منسدلا علي كتفيها، مما نال إعجاب متابعيها.

من هي مي حلمي؟

مي حلمي، هي مذيعة مصرية اشتهرت بتقديم البرامج الرياضية، عن طريق ظهورها للمرة الأولى علي شاشات التلفزيون، من خلال قناة “النهار رياضة”، وقدمت وقتها برنامجًا رياضيًا، ثم انتقلت إلي فضائية قناة “أون سبورت”.

برنامج الحكم الرياضي للاعلامية مي حلمي

تقدم مي حلمي حاليًا برنامج الحكم على قناة الحدث، وهو برنامج رياضي يتحدث عن جميع الموضوعات الرياضية الشائعة والتى تحدث فى كل حين، باستضافة كل حلقة نجم من نجوم الرياضة لمحاورته.