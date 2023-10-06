قبل إعلانها رسميا.. أبرز 6 مرشحين للفوز بجائزة نوبل للسلام لعام 2023

منذ عام 1901 وحتي عام 2022، مُنحت جائزة نوبل للسلام 103 مرات لـ 140 شخصًا. وهي واحدة من ست جوائز أنشأها الكيميائي السويدي ألفريد نوبل -مخترع الديناميت أيضًا- في عام 1895. وتكرم فئات الجوائز الأخرى الأدب والفيزياء والكيمياء وعلم وظائف الأعضاء أو الطب والعلوم الاقتصادية.

في هذا التقرير، نرصد أهم المرشحين لجائزة نوبل للسلام لعام 2023 والتي من المنتظر الكشف عنها خلال ساعات قليلة.

مُنحت جائزة السلام العام الماضي للمدافع عن حقوق الإنسان البيلاروسي أليس بيالياتسكي، بالإضافة إلى منظمتين لحقوق الإنسان: المجموعة الروسية ميموريال والمركز الأوكراني للحريات المدنية.

يقول دان سميث، مدير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام لمجلة تايم البريطانية: “من الصعب محاولة التنبؤ بما ستقرره اللجنة في أي وقت من السنة”.

وأضاف: "إنه أمر مسلي ولكن من الصعب للغاية الحصول على نتيجة جيدة."

يتم اختيار الفائز في النهاية من قبل لجنة نوبل النرويجية المكونة من خمسة أشخاص، والتي يعينها البرلمان النرويجي. وتبني اللجنة قرارها على الترشيحات التي تم تقديمها بحلول 31 يناير من أعضاء اللجنة الحاليين والسابقين والبرلمانات الوطنية والحكومات والحائزين السابقين على جائزة السلام والأساتذة في بعض التخصصات ومديري مراكز أبحاث السلام والشؤون الدولية وأعضاء المحاكم الدولية.

1.فولوديمير زيلينسكي

على غرار العام الماضي، فإن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي حصل على لقب شخصية العام في مجلة TIME لعام 2022، هو المفضل. ولدى الرئيس الأوكراني حتى كتابة هذه السطور احتمالات كبيرة.

وكان زيلينسكي لاعبا رئيسيا على المسرح العالمي، حيث حشد الحلفاء الدوليين لدعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا بقيادة الرئيس فلاديمير بوتين، والتي بدأت في فبراير 2022.

وبينما ترجح احتمالات وكلاء المراهنات زيلينسكي، فإن الخبراء يشككون في فرصه.

ويقول الخبير أوردال لصيحفة التايم: "هذا لن يحدث أبداً.. على الرغم من حقيقة أن زيلينسكي وأوكرانيا يخوضان حربًا عادلة، ونحن نتعاطف تمامًا مع قضيتهما، سيكون من الصعب للغاية، بل من المستحيل، على لجنة نوبل أن تمنح الجائزة لشخص ما وسط حرب بين الدول."

2. أليكسي نافالني

أليكسي نافالني محامٍ وناشط وزعيم معارضة روسي يبلغ من العمر 47 عامًا. قاد احتجاجات كبيرة في الشوارع ضد بوتين وكان زعيمًا لحزب روسيا المستقبل – قبل أن يتم حله في عام 2021 – وأسس مؤسسة مكافحة الفساد. ونجا نافالني من محاولة اغتيال عندما تعرض للتسمم بغاز أعصاب في عام 2020، وهو مسجون في مستعمرة جزائية روسية بتهمة الاحتيال وتهم أخرى منذ عام 2021.

3. الهام توهتي

ووفقا للمراهنين، فإن إلهام توهتي هو الفائز الآخر المحتمل بجائزة السلام. قبل سجنه، كان توهتي أستاذًا للاقتصاد في جامعة مينزو في بكين، حيث تخصص في القضايا المتعلقة بمجتمع الأقلية الأويجورية في الصين. وأسس موقع UyghurOnline، وهو موقع باللغة الصينية مخصص لتوثيق القمع والتمييز الذي تواجهه الأقلية المسلمة.

وبعد مرور عامين، أغلقت السلطات الموقع. اختفى توهتي بعد أعمال الشغب التي وقعت عام 2009 في شين جيانج بين الأويجور والصينيين.

تم إطلاق سراح توهتي بعد فترة وجيزة، ولكن حُكم على الأكاديمي والناشط الأبرز في مجتمع الأويجور بالسجن مدى الحياة في يناير 2014 بتهمة التحريض على الانفصال.

4. سفياتلانا تسيخانوسكايا

تتمتع زعيمة المعارضة البيلاروسية المنفية سفياتلانا تسيخانوسكايا باحتمالات ليست بقليلة. وترشحت تسيخانوسكايا للرئاسة في عام 2020 ضد ألكسندر لوكاشينكو، الذي يشغل هذا المنصب منذ عام 1994؛ وتقدمت بنفسها بدلاً من زوجها سيرجي تيخانوفسكي، الذي حكم عليه عام 2021 بالسجن لمدة 18 عاماً بتهم متعددة بما في ذلك تنظيم أعمال شغب.

وكانت تسيخانوسكايا، وهي صوت رائد من أجل الديمقراطية، صريحة بشأن التلاعب بالأصوات والفساد في بيلاروسيا، ودعت في بعض الأحيان إلى فرض عقوبات.

5. محكمة العدل الدولية

محكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة - لديها احتمالات كبيرة جدًا، وهي الثالثة في قائمة أوردال الذي يقول إن المحكمة يمكن الاعتراف بها لدورها باعتبارها "الآلية الرئيسية لحل النزاعات بين الدول". ويضيف أن مثل هذا الاختيار من جانب اللجنة من شأنه أن يشير إلى محكمة العدل الدولية باعتبارها مؤسسة "يجب حمايتها واحترامها".