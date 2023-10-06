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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

يمكنك تحضيره في المنزل.. نوع من الزيوت يعالج مشاكل البشرة

صدى البلد

لسبب وجيه، تم استخدام زيت الزيتون في طقوس الجمال والعافية في مناطق البحر الأبيض المتوسط ​​منذ آلاف السنين، وهو مستمد من ثمرة شجرة الزيتون. يمكنك الاستفادة من زيت الزيتون بعدة طرق، بما في ذلك خصائصه المضادة للشيخوخة والمضادة للبكتيريا.

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كجزء من نظام يومي للعناية بالبشرة أو عندما تشعر بشرتك بالجفاف، يمكن استخدام زيت الزيتون كجزء من نظام العناية بالبشرة. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي زيت الزيتون على مضادات الأكسدة، بما في ذلك فيتامين E

تعمل مضادات الأكسدة على تهدئة الاحمرار والتهيج الناتج عن حب الشباب أو الصدفية. بالإضافة إلى حماية البشرة من الجذور الحرة، فإنها تمنع أيضًا التجاعيد والشيخوخة المبكرة

زيت الزيتون للبشرة: هل هو مفيد؟ فيما يلي أربعة أسباب تجعل زيت الزيتون مفيدًا لبشرتك: خصائص مضادة للأكسدة: كمضاد للأكسدة، يعمل زيت الزيتون على منع الأكسدة، وهي عملية تنتج الجذور الحرة، والتي يمكن أن تلحق الضرر بالخلايا وقد تساهم في تكوين السرطان [3]. الأكسدة هي عملية يمكن أن تنتج الجذور الحرة،

خصائص مضادة للبكتيريا: عند استخدامه على وجهك، يمكن لزيت الزيتون أن يحسن مظهر بشرتك ويمكن أن يساعد في تحسين صحة بشرتك من خلال العمل كعامل مضاد للبكتيريا.

تركيب الفيتامينات: هناك أدلة على أن زيت الزيتون يحتوي على فيتامينات قابلة للذوبان في الدهون A وD وE وK، والتي قد تفيد البشرة. استخدم الناس زيت فيتامين E موضعياً لعلاج مجموعة متنوعة من الأمراض الجلدية، بما في ذلك الصدفية والأكزيما، عبر التاريخ [6] [7]. تأثيرات الترطيب: غالبًا ما تستخدم المرطبات الطبيعية، مثل زيت الزيتون، لتنعيم البشرة والشعر من خلال تزويدهما بالرطوبة الطبيعية.
زيت الزيتون للبشرة: 3 طرق لاستخدامه 1. زيت الزيتون والشوفان والعسل في الخلاط، مسحوق الشوفان. أضيفي العسل وزيت الزيتون إلى المسحوق واخلطيهم جيدًا. ضعي الخليط على وجهك، واتركيه لمدة 10 دقائق. اغسليه بالماء الدافئ. ضعي هذا الخليط كمقشر للجسم لإزالة خلايا الجلد الميتة. يعمل العسل وزيت الزيتون على ترطيب البشرة وتعزيز تجديد الخلايا، بينما يقوم الشوفان بتقشير البشرة - استخدمي حركات دائرية لطيفة عند الاستخدام. إنه مقشر خفيف يمكن استخدامه مرة واحدة في الأسبوع على المناطق الصعبة مثل الركبتين والمرفقين لتفتيحها وتنعيمها.

2. زيت الزيتون والأفوكادو أضف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون إلى نصف ثمرة أفوكادو صغيرة مهروسة. للحصول على تناسق سلس، امزجي المكونات جيدًا. ضعي الخليط على وجهك واتركيه لمدة 10 دقائق قبل شطفه. إن استخدام هذه المكونات بشكل منتظم سيجعل بشرتك أكثر ليونة بشكل طبيعي. الأفوكادو معروف بخصائصه المضادة للالتهابات، وإذا تم دمجه مع العسل، فإنه يعمل كمطهر أيضًا. 3. زيت الزيتون واللبن والعسل اخلطي زيت الزيتون واللبن والعسل معًا. اصنعي منها عجينة سميكة ثم ضعيها على وجهك. اتركه لمدة 15-20 دقيقة ثم اغسله. هذا القناع المصنوع منزليًا، وهو مزيج من العسل والزبادي وزيت الزيتون، يعمل العجائب للبشرة ويوفر ترطيبًا فوريًا. كما أنه يعمل كمقشر ومنظف خفيف.

زيت الزيتون استخدام زيت الزيتون شيخوخة الشيخوخة المبكرة التجاعيد حب الشباب

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