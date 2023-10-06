الحيتان والدلافين في خطر.. دراسة أمريكية تكشف تأثيرات مدمرة لتغير المناخ

نشرت وكالة الأنباء الأمريكية “أسوشيتد برس” عن دراسة أجراها باحثون من هيئة المحيطات والغلاف الجوي الوطنية “NOAA” حول تأثير تغير المناخ على الثدييات البحرية التي تعيش في المياه الأمريكية.

الهدف من الدراسة

تعد هذه الدراسة هي الأولى من نوعها التي تقوم بتقييم درجة عرضة أكثر من 100 مجموعة من الثدييات البحرية التي تديرها الولايات المتحدة للتهديدات المتصلة بتغير المناخ ، مثل فقدان الموائل والغذاء.

وقد استخدم الباحثون مؤشرات مثل درجة حرارة المحيط وارتفاع مستوى سطح البحر وانخفاض حجم طبقة الجليد لقياس مدى التعرض لتغير المناخ والحساسية والقدرة على التكيف معه.

النتائج الرئيسية

وجد الباحثون أن 72% من المجموعات كانت عرضة للغاية أو عرضة جدًا لتغير المناخ ، وأن نصفها تقريبًا كان في فئة "عرضة جدًا".

كما وجدوا أن الحيتان ذات الحافظ (مثل حوت الزعنفة وحوت شمال المحيط الأطلسي) والحيتان ذات الأسنان (مثل حوت سبيرم والدلافين) والحيتان متوسطة الحجم (مثل حوت بيلوجا) كانت من بين أكثر الثدييات البحرية عرضة لآثار تغير المناخ.

الآثار المحتملة

يضر تغير المناخ بالثدييات البحرية بشكل رئيسي من خلال التأثير على قدرتها على إيجاد غذاء وتقليل كمية الموائل المناسبة لها.

كما يمكن أن يؤدي انخفاض مستوى الأكسجين المذاب والتغيرات في كيمياء المحيط إلى تغير انتقال الصوت، مما يؤثر على التصوير بالصدى الذي تستخدمه بعض الثدييات البحرية مثل الدلافين للتواصل والصيد.

الآفاق المستقبلية

تشير هذه الدراسة إلى أن طريقة إدارة الولايات المتحدة للحيتان والدلافين تحتاج إلى التكيف مع عصر تغير المناخ. وتعتبر النتائج مقلقة، لكن التقييم هو أيضًا الأول الذي ينظر فقط إلى مجموعات الثدييات البحرية التي تديرها الولايات المتحدة، ويمكن أن تساعد في إطلاع مديري المحيطات الفيدراليين على كيفية حماية الحيوانات المعرضة للخطر.