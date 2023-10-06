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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فستان أسود.. هنا الزاهد تتألق في إطلالة رشيقة على إنستجرام| صور

هنا الزاهد
هنا الزاهد

شاركت الفنانة هنا الزاهد متابعيها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

 

وظهرت هنا الزاهد في الصور بإطلالة متميزة مرتدية فستان أسود مكشوف الأكتاف ومعتمدة علي المكيب الهادي الذي أبرز جمال وجهها وانسدال خصلات شعرها الصفراء علي كتفيها.

أكدت الفنانة هنا الزاهد أن زوجها الفنان أحمد فهمي، جعلها تشجع النادي الأهلي “بالعافية”، على الرغم من أنها قبل الزواج كانت تشجع نادي الزمالك، معلقة: "قال لي مينفعش أبقى زملكاوية فبقيت أهلاوية".

وقالت هنا الزاهد، على قناة “العربية مصر”: "أنا ما ينفعش أقول إني زملكاوية، وعشان كده أنا بشجع الأهلي، وأنا بمشي أموري مع أحمد، وده بيني وبينه، بس مش باخد أحمد على قد عقله، بسمع كلامه".

 

 

وكشفت قناة “العربية مصر” أن الفنان أحمد فهمي معروف، بحبه الشديد لـ النادي الأهلي، وأن هنا كانت زملكاوية، فهذا الأمر لا يتناسب معه، ولذلك فرض عليها تشجيع ناديه المفضل.

هنا الزاهد

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