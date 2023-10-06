المجلس العسكري في النيجر يعلن مغادرة 400 جندي فرنسي للبلاد

أعلن المجلس العسكري الحاكم بالنيجر، اليوم الجمعة، مغادرة 400 جندي فرنسي في أولام المدينة.

ونقلت وكالة فرانس برس ، أمس الخميس، عن إعلان الجيش الفرنسي عن بدء سحب قواته من النيجر الأسبوع الحالي.

وأعلنت باريس ، اليوم أن القوات الفرنسية ستبدأ الانسحاب من النيجر 'هذا الأسبوع' بعد خلاف مع المجلس العسكري الحاكم منذ عزل الرئيس محمد بازوم في يوليو وتعيين المجلس العسكري الحاكم.

وقال البيان العسكري أنه ستبدأ عملية فك الاشتباك هذا الأسبوع، بشكل جيد وآمن وبالتنسيق مع النيجريين، بعد أسبوع من عودة سفير فرنسا إلى نيامي إلى بلاده تحت ضغط من النظام.