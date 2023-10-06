لقاء القادة.. المجلس الأوروبي يعلن عن قمة أرمينية أذربيجانية في بروكسل

قال رئيس المجلس الأوروبي، تشارلز ميشيل، اليوم الجمعة، إن رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، والرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، سيجتمعان في بروكسل في وقت لاحق من هذا الشهر.



ووفقا لـ "أرمن برس"، أخبر ميشيل الصحفيين في غرناطة أن كلا الزعيمين قبلا دعوته للاجتماع في بروكسل بحلول نهاية أكتوبر.



وكان من المفترض أن يعقد القادة الأرمن والأذربيجانيون محادثات سلام بوساطة الاتحاد الأوروبي في غرناطة على هامش قمة الجماعة السياسية الأوروبية ولكن علييف ألغى مشاركته قبل يوم واحد من المحادثات.

ومع ذلك، زار رئيس الوزراء الأرميني غرناطة والتقى بقادة الاتحاد الأوروبي، وتم اعتماد بيان مشترك بعد الاجتماع.

وبعد ذلك، قال ميشيل إنه يريد تنظيم اجتماع بين القادة الأرمن والأذربيجانيين في بروكسل.