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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

1.2 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

دبي
دبي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من 1.2 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 233 مبايعة بقيمة 889.65 مليون درهم منها 25 مبايعة للأراضي بقيمة 220.54 مليون درهم و208 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 669.11 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 100.44 مليون درهم في منطقة جميرا الثانية تليها مبايعة بقيمة 32 مليون درهم في منطقة معيصم الأول تليها مبايعة بقيمة 14.47 مليون درهم في منطقة نخلة ديرة.

وتصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 9 مبايعات بقيمة 13.58 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 10.51 مليون درهم وثالثة في معيصم الأول بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 43.53 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 200 مليون درهم بمنطقة زعبيل الأولى كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 35 مليون درهم في منطقة الخبيصي وأخيرا مبايعة بقيمة 20.5 مليون درهم في منطقة ند الشبا الأولى.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 36 مبايعة بقيمة 40.24 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 15 مبايعة بقيمة 40.79 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 12 مبايعة بقيمة 30.37 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 373.35 مليون درهم منها 6 رهون أراض بقيمة 242.83 مليون درهم و56 رهن فلل وشقق بقيمة 130.51 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 226.98 مليون درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 23.04 مليون درهم.

قيمة الهبات

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 12 هبة بقيمة 26.17 مليون درهم كان أهمها بمنطقة أم سقيم الأولى بقيمة 7.5 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 6.44 مليون درهم.

دبي التصرفات العقارية الاراضى مليار درهم الشقق

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