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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد| بعد تسببه بأضرار جسيمة.. حالة تأهب قصوى في الصين بسبب إعصار "كوينو"

اعصار في تايوان يتجه
اعصار في تايوان يتجه نحو الصين

تستعد كل من الصين وتايوان، لأمطار غزيرة ورياح عاتية خلال الأيام الثلاثة المقبلة؛ وذلك مع اقتراب الإعصار "كوينو" من ساحل إقليم جوانجدونج.

 

ووفقا لوكالة "رويترز"، حذر المركز الوطني الصيني للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، من أن "الإعصار (كوينو) سيجلب أمطاراً غزيرة على طول سواحل جوانجدونج وإقليم فوجيان المجاور خلال الأيام الثلاثة المقبلة".

 

وأشار المركز إلى أن منسوب الأمطار ربما يتجاوز أكثر من 300 ملليمتر، وأصدر تحذيرا باللون الأصفر من الرياح القوية، وهو ثالث أعلى مستوى في نظام تحذير من 4 ألوان.

 

تأهب حكومي 


وأسفر الإعصار عن وفاة شخص وإصابة قرابة 400 في تايوان، وألحق أضراراً بالغة بجزيرة أوركيد النائية التي يقطنها حوالي 5 آلاف شخص، قرب الساحل الشرقي لتايوان، لكن لم يتعرض أحد للإصابة في الجزيرة.


وانقلب أكثر من 70 قارباً أو غرق في ميناء بالجزيرة، وتعرضت مدرستان لأضرار بالغة وانقطعت الكهرباء.


وأرسلت الحكومة والقوات الجوية طائرات هليكوبتر على متنها مهندسون لإعادة الكهرباء والاتصالات، اليوم الجمعة، على الرغم من أن من غير المقرر وصول القوارب الأولى المحملة بالإمدادات إلى أوركيد قبل صباح السبت.

ولا تزال الرحلات الجوية المدنية معلقة.


وأوقف إقليم جوانجدونج الصيني العشرات من رحلات العبارات منذ وقت متأخر من مساء الخميس، ونصح مركز الأرصاد السائحين بالابتعاد عن المنتجعات الشاطئية.


ومن المتوقع أن يضعف الإعصار ليتحول إلى عاصفة مدارية قوية اعتباراً من وقت متأخر الجمعة، فيما يزداد ضعفاً مع اتجاهه غرباً على طول الساحل الجنوبي للصين.

اعصار كوينو الصين وتايوان أمطار غزيرة ورياح امطار غزيرة جوانجدونج طائرات هليكوبتر

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