دعاء يوم الجمعه للمريض والمتوفي حثنا الشرع الشريف على الدعاء لأنه جوهر العبادة وبالدعاء يكون العبد قريب من ربه، والحبل الذي يوصل العبد بربه سبحانه وتعالى، دعاء يوم الجمعة للمريض والمتوفي ورد فيه الكثير لأهمية هذا اليوم المبارك اللهم يامن تعيد المريض لصحته وتستجيب دُعاء البائس اشفي كل مريض اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين شفاءً لا يغادر سقمًا ومن الأدعية للمتوفى اللهم انزله منازل الصديقين، والشهداء، والصالحين، وحسن أولئك رفيقًا تفاصيل وأدعية كثيرة نعرضها في السطور المقبلة.

دعاء يوم الجمعة للمريض والمتوفي اللهم خذ بيده، اللهم احرسه بعينيك التى لا تنام، واكفه بركنك الذى لا يرام واحفظه بعزك الذى لا يضام، وارحمه بقدرتك اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار اللهم افسح له في قبره مد بصره، وافرش قبره من فراش الجنة اللهم أعذه من عذاب القبر، وجفاف الأرض عن جنبيها اللهم أرحم من أشتقت لهُ شوقاً لا يعلمه سواك ومن حن القلب لصوته ورؤيته، ومن أمثلة دعاء يوم الجمعة للمريض والمتوفي اللهم في يوم الجمعة أرحمه وأغفر له وأجعل الجنة داره وقراره.

دعاء يوم الجمعة للمريض: الهي أذهب البأس ربّ النّاس، اشف وأنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يا ربّ العالمين وفي يوم الجمعه اللهم أعطنا خير ما تعطي السائلين واجمع لنا صلاح الدنيا والدين واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين اللهم أذهب عنا الحزن وأزل عنا الهم، واطرد من نفوسنا القلق واجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم في يوم الجمعة أرحم من مات منا ومن عجزت عقولنا عن إستيعاب فراقهم، وأجعل قبورهم نورا وضياء إلى يوم يبعثون نسألك يارحمن ياكريم ان ترحم عبدك وتنير قبرة وان ترزقة جنة فردوس لا نهاية لها، وأن ترزقنا رؤياه في الاخرة منعّماً في جنتك ياكريم.

دعاء للميت يوم الجمعة

دعاء لِلمَيِّتِ يوم الجمعة دعاء للميت يوم الجمعة اللهم يا باسط اليدين بالعطايا، يا قريب يا مجيب دعوة الداعي إذا دعاه، يا حنان يا منان، يا رب يا أرحم الراحمين، يا بديع السماوات والأرض، يا أحد يا صمد أعطي (ويذكر اسم الميت)، من خير ما أعطيت به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم عطاء ما له من نفاذ، من مالك خزائن السماوات والأرض، عطاء عظيم من رب عظيم حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: منهم ولد صالح يدعو له”، وبهذا يتضح أن أفضل ما تقدمه للمتوفي هو الدعاء له وخاصةً يوم الجمعة اللهم عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله، اللهم أجزه عن الإحسان إحسانًا وعن الإساءة عفوًا وغفرانًا، اللهم إن كان محسنًا فزد من حسناته وإن كان مسيئًا فتجاوز عن سيئاته، اللهم ادخله الجنة من غير مناقشة حساب ولا سابقة عذاب، اللهم آنسه في وحدته وفي وحشته وفي غربته، اللهم أنزله منزلًا مباركًا وأنت خير المنزلين.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، قَالَ: «مَنْ قَالَ صَبِيحَةَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ قَبْلَ صَلاةِ الْغَدَاةِ: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لا إِلَهَ إِلا هُوَ الْحَيَّ الْقَيُّومَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ ، غَفَرَ اللَّهُ ذُنُوبَهُ وَلَوْ كَانَتْ ذُنُوبُهُ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ».

وروي فيه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَخَذَ بِعِضَادَتَيِ الْبَابِ بَابِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي أَوْجَهَ مَنْ تَوَجَّهَ إِلَيْكَ، وَأَقْرَبَ مَنْ تَقَرَّبَ إِلَيْكَ، وَأَفْضَلَ مَنْ سَأَلَكَ وَرَغِبَ إِلَيْكَ»، قلت: "يستحب لنا نحن أن نقول: اللهم اجعلني من أوجه من توجه إليك ومن أقرب من تقرب إليك".

وروي في كتاب ابن السني عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: «مَنْ قَرَأَ بَعْدَ صَلاةِ الْجُمُعَةِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَجَارَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا مِنَ السُّوءِ إِلَى الْجُمُعَةِ الأُخْرَى».