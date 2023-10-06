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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مصر الحديثة: ادعاءات البرلمان الأوروبي عارية من الصحة

النائب هشام هلال
النائب هشام هلال

رفض النائب هشام هلال عضو مجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، التدخل السافر  وغير المقبول من جانب البرلمان الأوروبى فى الشأن الداخلى المصرى، أو المساس باستقلال القضاء الشامخ الذى يتميز بالاستقلالية والنزاهية،  أو إجراءات الهيئة الوطنية للانتخابات  بشأن الانتخابات الرئاسية والتى يديرها لجنة قضائية مستقلة.

 

وتابع هلال في بيان له أن هذا البرلمان الأوروبي تعمد دائما تشويه الحقائق والخروج بادعاءات عارية تماما عن الصحة، مشيرا إلى أن تشويه حالة حقوق الإنسان في مصر أمر ليس بجديد عليه، بالإضافة دائما إلى اختياره توقيتات حساسة.

وأردف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، أن الدولة المصرية تعيش حالة كبيرة من الاستقرار  وهم على علم بهذه الأمور كما أن على دراية بأن مصر على موعد لإنجاز استحقاق رئاسي ناجح،  وهو ما دفعهم لتعكير صفو هذه الحالة التي نعيشها.

واستطرد أن هذه  الادعاءات الكاذبة، والمعلومات المزيفة ، والشائعات التي يروج لها البرلمان الأوروبي تستهدف النيل من أمن واستقرار الوطن، وزعزعة ثقة المواطنين فى مؤسسات الدولة المصرية، وهو الأمر الذي لن يحدث .

وأكد هلال رفضه الشديد لأي محاولة للتدخل فى الشأن الداخلى المصرى، أو السيادة الوطنية، موضحا أن محاولات التدخل تخالف مواثيق الأمم المتحدة والقانون الدولى، مشددا على أن دولة بحجم وقوة وتاريخ مصر لا تقبل إطلاقا التدخل أو التأثير على سيادتها الوطنية أو استقلال قضائها الشامخ.

رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة البرلمان الأوروبي الانتخابات الرئاسية

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