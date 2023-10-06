«قضايا الدولة» تحتفل بذكرى المولد النبوي واليوبيل الذهبي لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة

قال المستشار سامح سيد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها، إن المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني، رئيس هيئة قضايا الدولة، شارك في الحفل الذي أقيم في النادي النهري لمستشاري قضايا الدولة، بالزمالك؛ للاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، وذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وحضر الحفل كلا من، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، و اللواء أ.ح دكتور سمير فرج الخبير الاستراتيجي، وألقى كلا ،منهما والمستشار رئيس الهيئة، كلمة، بمناسبة حلول هاتين المناسبتين العزيزتين.

كما حضر الحفل المستشار نجاح أحمد موسى نائب رئيس محكمة النقض مساعد أول وزير العدل، والمستشارون نواب رئيس الهيئة أعضاء المجلس الأعلى، ورؤساء القطاعات، والمستشار خالد زين الدين رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري قضايا الدولة، والمستشارون أعضاء مجلس إدارة النادي، والمستشار محمد حسن الأمين العام، والمستشار أحمد ثابت الأمين العام المساعد، ولفيف من مستشاري وأعضاء الهيئة.

79475ded-e9f2-45ae-b6ee-bc94a9cff9e5

240d43ec-c108-49c5-96e0-353214bcf56d

6d83d338-cc9a-4cac-a1d3-f34dab4b143a

b3b9328f-f0c4-4a4f-b781-4b39eddd42e9

51f14d57-92dd-4a80-8f69-47457f47220c

2a30e9f5-9be1-4bfc-a8cc-a3ad7fb8a89a

9e356541-ae0b-446b-a80b-bf54f00c05e6

754b3421-b6cc-412a-bdfb-42a7f9b5f389