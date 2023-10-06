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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

«قضايا الدولة» تحتفل بذكرى المولد النبوي واليوبيل الذهبي لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة

صدى البلد

قال المستشار سامح سيد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها، إن المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني، رئيس هيئة قضايا الدولة، شارك في الحفل الذي أقيم في النادي النهري لمستشاري قضايا الدولة، بالزمالك؛ للاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، وذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وحضر الحفل كلا من، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، و اللواء أ.ح دكتور سمير فرج الخبير الاستراتيجي، وألقى كلا ،منهما والمستشار رئيس الهيئة، كلمة، بمناسبة حلول هاتين المناسبتين العزيزتين.

كما حضر الحفل المستشار نجاح أحمد موسى نائب رئيس محكمة النقض مساعد أول وزير العدل، والمستشارون نواب رئيس الهيئة أعضاء المجلس الأعلى، ورؤساء القطاعات، والمستشار خالد زين الدين رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري قضايا الدولة، والمستشارون أعضاء مجلس إدارة النادي، والمستشار محمد حسن الأمين العام، والمستشار أحمد ثابت الأمين العام المساعد، ولفيف من مستشاري وأعضاء الهيئة. 

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