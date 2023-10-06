جامعة القاهرة في أسبوع | ندوات احتفالا بذكرى نصر أكتوبر.. الخشت : جيشنا قدّم نموذجا فريدا بفنون الحرب

الخشت: الجيش المصرى قدم في حرب أكتوبر نموذجًا فريدًا فى فنون الحرب ببراعة التخطيط الاستراتيجى وقيادته الحكيمة

الخشت يشيد بانتظام الدراسة بكليات الجامعة ومعاهدها منذ اليوم الأول واستعداد المدن الجامعية لتسكين نحو 14 ألف طالب وطالبة فى 5 مدن جامعية



شهدت جامعة القاهرة على مدار الأسبوع الماضي، العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بها، وفي هذا الملف، يرصد موقع “صدى البلد”، حصاد أبرز أخبار الجامعة خلال هذه الفترة.

تنظم جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عدة فعاليات بمناسبة اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر، في إطار حرص الجامعة على تنمية الحس الوطني لدى طلابها وتعريفهم بقيمة هذا النصر الذي أعاد لمصر كامل ترابها الوطنى، وللأمة كرامتها وعزتها.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن حرب أكتوبر المجيدة فريدة من نوعها حيث أعطت درسًا نموذجيًا يُحتذى به في فنون الحرب والمعارك، وشهدت براعة التخطيط الاستراتيجي والقيادة الحكيمة التي استخلصت العبر والدروس واستخدمت عنصر المفاجأة، مؤكدًا أن جيش مصر العظيم قادر على الردع وحماية الوطن، فلا يستطيع أحد الاقتراب من أراضينا، لافتًا أن حرب أكتوبر لحظة فارقة في تاريخنا ونستدعيها لتنمية الحس الوطني لطلابنا.

وتتضمن فعاليات الجامعة عدة ندوات ومسابقات تنظمها الكليات، ففي كلية الإعلام ستعقد ندوة تحت عنوان "نصر أكتوبر .. خمسون عامًا من صيحة العبور لصحوة العمل"، وذلك يوم الاثنين الموافق 9 أكتوبر بحضور المفكر الاستراتيجي اللواء سمير فرج، والإعلامي خالد سعد في حوار مفتوح مع الطلاب حول أسرار ملحمة حرب أكتوبر، بالإضافة إلى إقامة معرض عن انتصارات أكتوبر يتضمن العديد من الرسومات والمشغولات اليدوية المتعلقة بالحرب.

وفي كلية الآداب سيتم تنظيم العديد من الأنشطة تحت عنوان "أجيال في طريق النصر: حتى لا ننسي"، وتتضمن عقد 4 ندوات، وهي "حرب الوعي حرب 73 نموذجًا" وذلك يوم الاثنين 9 أكتوبر، وندوة "تحرير سيناء بين الحرب والسلام" يوم الأربعاء 11 أكتوبر، وندوة تحت عنوان "بطولات في طريق النصر "فيلم الممر" يوم الأحد 15 أكتوبر، بالإضافة إلى تنظيم ندوة حول "دور الجامعة في حرب أكتوبر"، و "حرب أكتوبر في الوجدان المصري".

وفي كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، سيتم تنظيم العديد من الفعاليات على مدار شهر أكتوبر تشمل 3 ندوات بعنوان "تحرير سيناء ما بين الحرب والسلام، والتخطيط الاستراتيجي في حرب أكتوبر، ودور القوات الجوية في حرب أكتوبر : التحديات والبطولات، ويحاضر فيها نخبه من الخبراء العسكريين، إلى جانب تنظيم الكلية لماراثون جري ودراجات، ومعرض فني حول الحرب، وتنظيم زيارة لبانوراما أكتوبر، وتنظيم مسابقة ثقافية حول أهمية نصر أكتوبر، ومسابقة حول أفضل لوجو لرؤية مصر 2030 مستوحاه من نصر أكتوبر، بالإضافة إلى عرض أفلام حول انتصارات أكتوبر المجيدة.

وتنظم كلية طب الفم والأسنان على مدار العام قوافل طبية وعلاجية للمحاربين القدامى، حيث تقوم بتوقع الكشف الطبي عليهم، وتوفير الأدوية والمستلزمات الخاصة بصحه الفم والأسنان بالمجان.

كما تنظم كلية التربية النوعية، معرضا حول حرب أكتوبر، ويوم رياضي، وندوة حول الحرب، وتشمل احتفالات كلية العلاج الطبيعي، تنظيم ندوة بعنوان "روح أكتوبر .. الإبداع يهزم التحديات"، وذلك يوم الأحد الموافق 8 أكتوبر.

كما تنظم كلية الحقوق عددا من الأنشطة والفعاليات في إطار احتفال الكلية بانتصارات حرب أكتوبر المجيدة تتضمن معرضا للوحات الفنية، وحفلا للكورال، وتنظيم يوم رياضي، وندوة حول الحرب.

ونظمت كلية الحاسبات والمعلومات، ندوة بعنوان "الأمن السيبراني أحد ركائز الأمن القومي في عصرنا الحديث" حاضر فيها اللواء الدكتور صلاح الدين عبد الكريم الجسمي عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية والمستشار الأكاديمي للأكاديمية العسكرية المصرية.

على الجانب الأخر ، عقد مجلس جامعة القاهرة، اجتماعه الشهري برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، بجامعة القاهرة الدولية بمدينة 6 أكتوبر، لأول مرة، إيذانا بالاستعداد لافتتاحه وبدء الدراسة به هذا العام، وبحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية.

وقدم الدكتور محمد الخشت، التهنئة في مستهل الاجتماع، للسيد رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة والقائد العام وزير الدفاع والجيش والشعب المصري بالذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد.

وأشاد مجلس الجامعة بانتهاء التجهيزات الخاصة بجامعة القاهرة الدولية بهذا المستوى من العراقة والأصالة لافتتاحها وبدء الدراسة بها هذا العام والتي تُعد من أهم الانجازات التي تم تحقيقها على أرض الواقع كأول جامعة دولية لجامعة حكومية فى مصر تعمل بنظام البرامج المزدوجة والمعتمدة دوليا ويرجع العائد منها للجامعة وللدولة المصرية، وهذا النظام سبق أن أوصت به شركة الاستشارات الدولية "مكنزي" أشهر شركات الاستشارات المرموقة في العالم والتي تعد من اشهر الشركات التي تقدم استشاراتها للحكومات عبر العالم.

واستعرض مجلس الجامعة مشاركة رئيس الجامعة في مؤتمر حكاية وطن بحضور السيد رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء بكامل تشكيله، وثمن مجلس الجامعة مخرجات المؤتمر؛ كما أشاد المجلس بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بأعضاء المجلس الأعلى للجامعات والذي كان متميزًا ورائعًا، وتضمن عرض جامعة القاهرة جزءًا من الإنجازات التي حققتها خلال الفترة الأخيرة على المستوى الدولي. كما أشاد المجلس بالمظهر المشرف لجامعة القاهرة في الاحتفال بمرور 50 عامًا على انتصارات حرب أكتوبر المجيدة تحت عنوان (من نصر الى نصر) والذي تحول بشكل عفوي إلى مظاهرة تأييد للسيد رئيس الجمهورية.

ووجه الدكتور محمد الخشت، الشكر لأعضاء مجلس جامعة القاهرة على إتمام استعدادات استقبال العام الدراسي الجديد على الوجه الأكمل وانتظام الدراسة منذ اليوم الأول، بالإضافة إلى الأداء المتميز خلال العام الدارسي الماضي على كافة المستويات التعليمية والبحثية والاهتمام بالأنشطة الجامعية، وختامها بأداء الامتحانات وإعلان نتائج الطلاب في جميع الكليات، متمنيًا عامًا دراسيًا موفقًا مليئًا بالنجاحات والانجازات.

وأشاد مجلس جامعة القاهرة، بالتقدم الكبير الذي حققته الجامعة في التصنيفات الدولية على مدار السنوات الأخيرة، والذي تم استعراضه أمام السيد رئيس الجمهورية خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، وتمثلت أحدث مظاهره خلال الفترة الأخيرة في اختراق جامعة القاهرة لأول مرة في تاريخها جزئيا حاجز أفضل ٥٠ جامعة عالمية في أحد التخصصات وادراج 5 تخصصات ضمن أفضل 100 ، واعتبر التصنيف الانجليزي جامعة القاهرة أقوى الجامعات المصرية و تتقدم بفارق كبير عن أقرب منافسيها محلياً، وأرجع المصنف التقدم الكبير في التخصصات الى التحسن في معياري "السمعة الأكاديمية" لجامعة القاهرة و "سمعة صاحب العمل"، وتم إدراج التصنيف جامعة القاهرة بـ27 تخصصاً أكثر من ضعفي عدد التخصصات المدرجة لأقرب الجامعات المصرية، وصار الطب البيطري في فئة المراكز 51-70 وهو في أعلى تصنيف في التخصصات المصرية، كما جاء تخصص طب الاسنان في المرتبة بين أفضل 51-80 علي مستوي العالم، والصيدلة وعلوم الأدوية جاءت في المرتبة 85 عالمياً.

ولأول مرة في تاريخها جامعة القاهرة، قفزت خلال عام واحد 184 مركزا بالتصنيف الإنجليزي (كيو إس) لعام 2023/ 2024، وتتقدم إلى المرتبة 371 عالميًا بنسبة تطور 33% عن العام الماضي حيث كان الترتيب في الفئة من 551 إلي 560 عالميا. وتتواجد ضمن أفضل 400 جامعة علي مستوي العالم لأول مرة وضمن أفضل 25 % من الجامعات في العالم. وبالرغم من التحديات الشديدة التي تواجه جامعة القاهرة إلا أنها صنفت ضمن الجامعات المتميزة عالميًا.