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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مديرة مركز جامعة القاهرة للغات تكشف تفاصيل ندوة "ترجم تواصل"

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

نظم مركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية والترجمة التخصصية، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، ندوة بعنوان "ترجم – تواصل" بالتزامن مع اليوم العالمي للترجمة، وفي إطار مبادرة "تعلم - تواصل" التي يطلقها المركز هذا العام

ومن جانبها قالت الدكتورة منار عبد المُعز مديرة المركز، إن الندوة شارك فيها أساتذة ومترجمون مرموقون في مجال الترجمة في اللغات الإنجليزية والصينية والألمانية والإيطالية والإسبانية، وتمت مناقشة عدة مجالات للترجمة منها الترجمة الأدبية والفورية والتتابعية وترجمة الشاشة والترجمة الآلية.

وأوضحت مديرة مركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية والترجمة التخصصية، أن الندوة تناولت عدة مداخلات، أهمها مبادئ وشروط الترجمة من الصينية إلى العربية، وواقع الترجمة من الألمانية ومشروعات الدعم المتاحة، وآخر إسهامات الدكتور محمد عناني النظرية والتطبيقية في دراسات الترجمة: ترجمة الأسلوب، والترجمة الآلية: الإمكانات والتحديات، والترجمة الآلية: الإمكانات والتحديات، والترجمة الفورية: مهارات وصعوبات، والترجمة التتابعية ومهاراتها، بالإضافة إلى إشكاليات ترجمة الشاشة إلى الفرنسية، والتنوع اللغوي في ترجمة الشاشة من العربية إلى الإسبانية: بين الإمكانية والاستحالة.

الدكتور محمد عثمان الخشت اليوم العالمي للترجمة ز جامعة القاهرة مركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية مركز جامعة القاهرة

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