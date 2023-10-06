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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مبادرة ادرس في مصر.. طب أسنان القاهرة: نقدم التسهيلات للطلاب الوافدين بكل المجالات

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

كشف الدكتور هشام عبد الحكم عميد كلية طب الأسنان جامعة القاهرة، عن أن الكلية تعمل على جذب الطلاب الوافدين.

وقال الدكتور هشام عبد الحكم، خلال تصريح لـ"صدى البلد"، إن لدينا نوعين من الطلبة، وهم طلاب البكالوريوس، وهم شيقين “الساعات المعتمدة” بكلية الشيخ زايد، و"نظام الأعوام المتتالية" بالكلية في قصر العيني، بالإضافة إلى طلاب الدراسات العليا.

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وأضاف “عبد الحكم” أنه تم نقل طلاب الساعات المعتمدة مؤخرا، للدراسة في فرع الجامعة الدولية بالمشروع الجديد الذي نفذه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وهذا العام ستكون أول دفعة تلتحق بالجامعة الدولية، وسيحصلون على شهادة معتمدة دوليا.

و أكد أن توجهنا يتمثل في الحصول على أكبر عدد من الطلاب الوافدين؛ تطبيقا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر مبادرة “ادرس في مصر”، مع تقديم كافة التسهيلات للطلاب الوافدين، ليس فقط في الدراسة؛ ولكن التسهيلات في الإقامة لأيضا، وغيرها من الأمور.

الدكتور هشام عبد الحكم طب الأسنان جامعة القاهرة كلية طب الأسنان جامعة القاهرة الطلاب الوافدين

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