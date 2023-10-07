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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

افتتاح معرض اللوحات الفنية بقصر ثقافة العريش

افتتاح معرض بقصر
افتتاح معرض بقصر ثقافة العريش

افتتح اللواء مصطفي محمد مصطفي رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، نائبا عن اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، يرافقه أمل عبد الله رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، معرض اللوحات الفنية في قصر ثقافة العريش.


وأكد رئيس الإدارة، أن المعرض أقيم علي هامش ملتقى "أهل مصر"، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، تحت شعار" يهمنا الإنسان"، للدمج الثقافي لسيدات وفتيات 6 محافظات وهي مطروح، الوادي الجديد، أسوان، البحر الأحمر، شمال سيناء وجنوب سيناء، إلى جانب حي الأسمرات بالقاهرة وعددهن 200 فتاة وسيدة.
وأضاف أن المعرض يتضمن عدد من اللوحات الفنية التي تحتفي بذكري انتصارات السادس من أكتوبر، بجانب لوحات عن جمال الطبيعة في محافظة شمال سيناء.

 

أهل مصر:


أشار إلي أن مشروع "أهل مصر" يعد أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة لأبناء المحافظات الحدودية، ويضم في لجنته العليا المخرج هشام عطوة مستشار وزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية، وتقام فعاليات الملتقى بالعريش بالتنسيق بين الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة حنان موسى وإقليم القناة وسيناء الثقافي وفرع ثقافة شمال سيناء.
أعلن أن الهدف العام للمشروع هو التعريف بالثقافة المحلية وتراث محافظات الحدودية بشكل يسهم في الحفاظ على الهوية الثقافية، ويعزز قيم الانتماء والولاء للوطن.
وعلى هامش الافتتاح أقيمت عدد من الفاعليات الفنية لفرقة الموسيقا العربية وفرقة العريش للفنون الشعبية.

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العريش معرض اللوحات ثقافة الفنية

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