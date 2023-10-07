في ذكرى انتصارات أكتوبر..تنفيذ الملتقى الثقافي للمحافظات الحدودية بالشيخ زويد

نفذت مديرية الثقافة بشمال سيناء، الملتقى الثقافى الـ 13 لثقافة وفنون المرأة، للمحافظات الحدودية، المقام بالشيخ زويد، ضمن فعاليات ملتقى "أهل مصر" برعاية د نيفين الكيلاني وزير الثقافة، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، تحت شعار" يهمنا الإنسان".في إطار الاحتفالات بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

6محافظات:

وقال امل عبدالله رئيس اقليم القناة وسيناء الثقافي، أن الملتقى يهدف إلى دمج الثقافي لسيدات وفتيات 6 محافظات وهي مطروح، الوادي الجديد، أسوان، البحر الأحمر، شمال سيناء وجنوب سيناء، إلى جانب حي الأسمرات بالقاهرة.، وذلك للتعريف بأهمية الانتماء للوطن، ودعم وتمكين المرأة في جميع المجالات، وتعزيز مشاركتها فى المجتمع.



أقيمت محاضرة بعنوان "أهمية العمل التطوعي" تحدث خلالها د. الشافعي أحمد- أستاذ ورئيس قسم خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالعريش سابقا، عن دور العمل التطوعي في التواصل مع الآخرين وتقوية الروابط الاجتماعية بين أفراد المجتمع ،وتحقيق التنمية المستدامة.



كما شهد قصر ثقافة الشيخ زويد افتتاح معرض منتجات نادي المرأة، لتتوجه بعدها المشاركات إلى قرية أبو العراج جنوب الشيخ زويد لزراعة 200 شجرة زيتون بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير.