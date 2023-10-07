عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أعراض غير مريحة في المثانة تكشف إصابتك بهذه الأمراض

المثانة
المثانة

توجد عدة أعراض غير مريحة يمكن أن تشير إلى وجود مشاكل في المثانة. إذا كنت تعاني من أي من الأعراض التالية، فقد تحتاج إلى استشارة الطبيب لتقييم حالتك بشكل دقيق وتشخيص المشكلة:

1. التبول المتكرر: إذا كنت تشعر بالحاجة للتبول بشكل متكرر جدًا دون وجود كمية كبيرة من البول، فقد تكون هناك مشكلة في المثانة مثل التهاب المثانة أوارتفاع نشاط المثانة.

2. آلام البطن والحوض: قد تشعر بألم في منطقة البطن السفلية أو الحوض الذي يمتد إلى منطقة المثانة. قد يكون هذا الألم ناتجًا عن التهاب المثانة أوالتهاب الجيوب البولية أو تشنجات عضلات الحوض.

3. الشعور بالحرقة أو الوخز: قد تشعر بحرقة أو وخز في المنطقة الجنسية أثناء التبول، وهذا قد يشير إلى التهاب المثانة أو التهاب الجهاز البولي.

4. التبول اللاإرادي: إذا كنت تواجه صعوبة في ضبط التبول وتجرب تسريب البول عند الضحك أو السعال أو عند الشعور بالرغبة الشديدة في التبول، فقد يشير ذلك إلى ضعف عضلات المثانة أوتلف الأعصاب المسؤولة عن التحكم في التبول.

5. الدم في البول: إذا لاحظت وجود دم أو تغيير لون البول إلى اللون الوردي أو الأحمر، فقد يكون هناك التهاب في المثانة أووجود حصوات أو ورم في المثانة.

6. الشعور بعدم الإفراج التام عن البول: إذا كنت تشعر بأنك لم تتمكن من إفراغ المثانة بشكل كامل بعد التبول، فقد يشير ذلك إلى وجود احتباس بولي أوضعف في عضلات المثانة.

هذه مجرد أمثلة على الأعراض الشائعة المرتبطة بمشاكل المثانة. يجب عليك زيارة الطبيب لتقييم حالتك بشكل فردي وتشخيص أي مشكلة محتملة في المثانة ووصف العلاج المناسب.

التبول المتكرر العلاج المناسب اللون الوردي دم في البول منطقة البطن لون البول لون زيارة الطبيب ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار ورياح مثيرة للرمال على هذه المناطق|الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة

الجرح وصل إلى 16 غرزة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ محمود الخطيب

إيه يا حشرة.. تسريب صوتي لواقعة صفع لقاء سويدان لـ ميدو عادل

تطورات خطيرة في حادث انقلاب سيارة ميكروباص اتجاه ميدان الرماية وإصابة 17 شخصاً

تعرف على أخرالتطورات الصحية لـ آيتن عامر

هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. رسميا موعد انتهاء التوقيت الصيفي

لأول مرة.. أحمد الفيشاوي يكشف عملية إزالة التاتوهات من جسده

حدث نادر.. ماذا توقع العالم الهولندى يوم 14 أكتوبر؟

موضوعات متعلقة

تحذير للسيدات .. جفاف الحمل خطر يسبب كوارث صحية

أعراض إذا ظهرت عليك فأنت تعاني من جرثومة المعدة

تحذير للشباب.. دكتور مسالك بولية يوضح متي يتم التدخل الجراحي لـ البروستاتا

بعد إعلانها الشفاء.. تعرف على مرض الفنانة عايدة رياض

أعراض الحمل من الشهر الأول للثالث.. والفرق بين الحمل بولد وبنت؟

أعراض مرض السكر عند الأطفال والشباب والرضع.. تفاصيل

لا تتجاهلها .. ظهور هذه العلامات عند الدخول للحمام تنذرك بسرطان المثانة

لا تتجاهلها.. أعراض تؤكد الإصابة بسرطان المثانة

ترشيحاتنا

عيار 21 الآن مفاجأة|أسعار الذهب في محلات الصاغة بعد تراجع 250 جنيهًا

الحديد نزل.. أسعار مواد البناء اليوم السبت 7-10-2023

ارتفاع كبير في سعر الذهب عالميا

تطورات خطيرة في حادث انقلاب سيارة ميكروباص اتجاه ميدان الرماية وإصابة 17 شخصاً

غدر الصحاب| بعد وفاة شقيقها.. رشا سامي العدل تطلب هذا الأمر

غير مبرر.. بيان شديد اللهجة من موسكو بعد طرد أمريكا دبلوماسيين روس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أولياء الأمور غاضبون.. فيديو يثير الجدل لتصرف غير متوقع في بريطانيا

حدث نادر.. ماذا توقع العالم الهولندى يوم 14 أكتوبر؟

مطرب راب شهير يعلن توقفه عن الغناء لهذا السبب

مشابه لكوفيد-19.. تأثير صادم يحدث لك عند الإصابة بعدوى تنفسية حادة

فيديو

بائع سمنة صباحا وطبيب نساء مساءً.. حكاية دكتور قرر العيش في جلباب أبيه

موعد صرف معاش تكافل وكرامة| اعرف الزيادة الجديدة

ضربة للدولار| قرار جديد من المركزي .. ماذا حدث ؟

رفض مصري لبيان البرلمان الأوروبي.. رد حاسم من كل الفئات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

علاء سليم

علاء سليم يكتب: وما النصرُ إلا من عند الله

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الذكرى الخمسون لنصر أكتوبر العظيم 

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر .. الملحمة الوطنية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ