أعراض غير مريحة في المثانة تكشف إصابتك بهذه الأمراض

توجد عدة أعراض غير مريحة يمكن أن تشير إلى وجود مشاكل في المثانة. إذا كنت تعاني من أي من الأعراض التالية، فقد تحتاج إلى استشارة الطبيب لتقييم حالتك بشكل دقيق وتشخيص المشكلة:

1. التبول المتكرر: إذا كنت تشعر بالحاجة للتبول بشكل متكرر جدًا دون وجود كمية كبيرة من البول، فقد تكون هناك مشكلة في المثانة مثل التهاب المثانة أوارتفاع نشاط المثانة.

2. آلام البطن والحوض: قد تشعر بألم في منطقة البطن السفلية أو الحوض الذي يمتد إلى منطقة المثانة. قد يكون هذا الألم ناتجًا عن التهاب المثانة أوالتهاب الجيوب البولية أو تشنجات عضلات الحوض.

3. الشعور بالحرقة أو الوخز: قد تشعر بحرقة أو وخز في المنطقة الجنسية أثناء التبول، وهذا قد يشير إلى التهاب المثانة أو التهاب الجهاز البولي.

4. التبول اللاإرادي: إذا كنت تواجه صعوبة في ضبط التبول وتجرب تسريب البول عند الضحك أو السعال أو عند الشعور بالرغبة الشديدة في التبول، فقد يشير ذلك إلى ضعف عضلات المثانة أوتلف الأعصاب المسؤولة عن التحكم في التبول.

5. الدم في البول: إذا لاحظت وجود دم أو تغيير لون البول إلى اللون الوردي أو الأحمر، فقد يكون هناك التهاب في المثانة أووجود حصوات أو ورم في المثانة.

6. الشعور بعدم الإفراج التام عن البول: إذا كنت تشعر بأنك لم تتمكن من إفراغ المثانة بشكل كامل بعد التبول، فقد يشير ذلك إلى وجود احتباس بولي أوضعف في عضلات المثانة.

هذه مجرد أمثلة على الأعراض الشائعة المرتبطة بمشاكل المثانة. يجب عليك زيارة الطبيب لتقييم حالتك بشكل فردي وتشخيص أي مشكلة محتملة في المثانة ووصف العلاج المناسب.