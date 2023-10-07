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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

علامات تحذيرية لمرض السكري.. لا تتجاهلها

السكري
السكري

مرض السكري هو حالة مزمنة تتسبب في ارتفاع مستوى السكر في الدم، ويمكن أن يكون له تأثيرات خطيرة على الصحة إذا لم يتم التعامل معه بشكل صحيح. إليك خمسة علامات تحذيرية لمرض السكري التي يجب عليك عدم تجاهلها وفقا لما نشره موقع هيلثي. 

1. زيادة العطش والجفاف: إذا كنت تشعر بعطش شديد وترغب في شرب كميات كبيرة من الماء بشكل مستمر، وتلاحظ أنك تذهب للتبول بكميات كبيرة أكثر من المعتاد، فقد يكون ذلك علامة على احتمالية وجود مرض السكري.

2. زيادة الجوع: إذا كنت تشعر بجوع شديد رغم تناول كميات كافية من الطعام، وتلاحظ زيادة في الشهية بشكل غير عادي، فقد يكون ذلك دليلاً على مرض السكري.

3. فقدان الوزن غير المبرر: إذا كنت تفقد وزنك بشكل مفاجئ وغير مبرر دون اتباع نظام غذائي خاص أو ممارسة نشاط بدني مكثف، فقد يكون ذلك علامة على مرض السكري.

4. التعب والإرهاق: إذا كنت تشعر بالتعب والإرهاق بشكل دائم، رغم الحصول على قدر كافٍ من الراحة والنوم، فقد يكون ذلك مؤشرًا على احتمالية وجود مرض السكري.

5. تأخر في شفاء الجروح: إذا لاحظت أن جروحك تستغرق وقتًا طويلاً للشفاء، أو أنك تعاني من عدوى متكررة في الجلد أو الجهاز التنفسي، فقد يكون ذلك مؤشرًا على مرض السكري.

إذا كنت تعاني من أيٍّ من هذه العلامات التحذيرية، فمن المهم أن تستشير الطبيب لإجراء فحوصات واختبارات للتأكد من وجود مرض السكري والتشخيص الصحيح. التشخيص المبكر والعلاج السليم يمكن أن يساعدان في التحكم في مرض السكري والوقاية من المضاعفات المحتملة.

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