شتاء بدون أمطار أو برد.. ارتفاع درجة حرارة العالم بمعدل يثير قلق العلماء

أظهر تحليل أجرته هيئة الإذاعة البريطانية أن العالم يتجاوز الآن حد الاحترار الرئيسي بمعدل يثير القلق بين العلماء.

وتبين أن متوسط درجة حرارة الكرة الأرضية في حوالي ثلث أيام عام 2023 كان أعلى بمقدار 1.5 درجة مئوية على الأقل من مستويات ما قبل الثورة الصناعية.

مطالب البقاء تحت هذا المستوى على المدى الطويل أمرًا حاسمًا لتجنب التأثيرات السلبية الجسيمة لتغير المناخ. ومع ذلك، يشير التحليل إلى أن عام 2023 قد يكون العام الأكثر سخونة على الإطلاق، وأن عام 2024 قد يزيد عن ذلك في درجات حرارة.

تشير الدكتورة ميليسا لازنبي من جامعة ساسكس إلى أن هذا الاكتشاف يعتبر علامة على أننا وصلنا إلى مستويات لم نشهدها من قبل. ويأتي هذا الاكتشاف بعد شهر سبتمبر المسجل فيه درجات حرارة قياسية وحدوث أحداث مناخية متطرفة في مختلف أنحاء العالم.

يُذكر أنه في ديسمبر 2015، اتفق الزعماء السياسيون في باريس على التعاون للحفاظ على ارتفاع درجات الحرارة العالمية في هذا القرن أقل من درجتين مئويتين، وبذل كل الجهود الممكنة للحفاظ على ارتفاعها دون تجاوز 1.5 درجة مئوية.

تم تحديد هذه الحدود ليكون الفارق بين متوسط درجات الحرارة العالمية الحالية وتلك في فترة ما قبل الثورة الصناعية (بين عامي 1850 و 1900)، أي قبل استخدام الوقود الأحفوري على نطاق واسع.

كلما تجاوزت درجة الحرارة المحددة بمقدار 1.5 درجة مئوية في أيام فردية، اقترب العالم أكثر من تجاوز هذه العلامة على المدى الطويل. وهذا يعني أننا باتباع النمط الحالي، قد نتجاوز الحد المحدد بشكل دائم في المستقبل القريب.

تعكس النتائج المقلقة أهمية التصدي لتغير المناخ واتخاذ إجراءات فورية للحد من ارتفاع درجات الحرارة. يجب على الدول والمجتمع الدولي العمل بشكل مشترك واتخاذ إجراءات قوية للحد من الانبعاثات الغازية وتعزيز الاستدامة في جميع القطاعات.