تدمير كامل.. حزب البيئة العالمي: ظاهرة الاحتباس الحراري توصلنا إلى كارثة كبرى

قال دوميط كامل، رئيس حزب البيئة العالمي، إنه حذر من الاحتباس الحراري منذ منتصف ثمانينات، نتيجة إدراكي بمدى خطورته وتأثيره على كوكب الأرض، متابعا: أصبح هناك احترار عالمي.





وأضاف دوميط كامل، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "مساء دي أم سي"، المذاع على قناة “دي إم سي”، أن الكتل الهوائية التي كانت تبرد الأجواء في الجو، حدث لها اختلاف، مما أدي إلى حدوث اختلاف واختلال في التوازن البيئي الدولي، متابعا:الأماكن التي تمتص التلوث على الكوكب استهلكت..وذلك يمثل خطورة كبيرة.





واسترسل:الحرائق التي حدثت في الكثير من دول العالم في 2023، كانت بمثابة حرائق تدمير كامل وده شيء خطير وسريع، مؤكدا على أن ظاهرة النينو تؤثر على المناخ والعالم ككل.



إذا صار العالم بنفس المعدلات الحالية خلال الخمس سنوات القادمة سيكون هناك زيادة في الاحترار العالمي يوصلنا إلى كارثة كبرى وانهيار تام..ولا أتوقع أن تكون هناك حياة على كوكب الأرض خلال عام 2050 إذا استمر العالم بنفس المعدلات.