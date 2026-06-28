أمن الإسماعيلية يكشف لغز العثور على جثة شاب أعلى كوبري الجلاء.. خلافات مادية وراء الواقعة



نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية في كشف ملابسات واقعة العثور على جثة شاب أعلى كوبري الجلاء، حيث تبين أن المجني عليه يُدعى م. ا، عاطل، ومقيم بمنطقة أبو عطوة، وأن الواقعة جاءت على خلفية خلافات مادية.



وكان اللواء أحمد عليان، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الإسماعيلية، قد وجه بسرعة تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة وضبط المتهم، حيث تولى الإشراف على التحريات كلا من المقدم محمد هشام، مفتش المباحث، والرائد أمير الألفي، رئيس مباحث قسم أول الإسماعيلية، بمشاركة النقيب محمد مسلم، والنقيب محمود طارق، وأمين الشرطة عبدالعزيز شاهين والأمين نور متولي .



أسفرت جهود فريق البحث عن تحديد ملابسات الواقعة، حيث كشفت التحريات أن الجريمة جاءت نتيجة خلافات مادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تواصل جهات التحقيق مباشرة أعمالها لاستكمال التحقيقات وكشف كافة تفاصيل الحادث.



وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لاستكمال الإجراءات القانونية، كما عرض المتهم على جهات التحقيق المختصة.