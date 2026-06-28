قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خلال أسابيع.. شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026 والأوراق المطلوبة
حق دستوري.. اقتصادية البرلمان توصي بوقف حذف المواطنين من بطاقات التموين| تفاصيل
حالة الطقس اليوم الأحد 28 يونيو 2026.. تحذير من الرطوبة والشبورة
مطالبة بالتعيين.. تعليم النواب تزف أخبار سارة لـ معلمي الحصة
عاوز يدمر دولة الاحتلال.. نتنياهو يحذر تركيا ويشكو أردوغان لترامب
استخراج جواز سفر 2026 لأول مرة.. الأوراق المطلوبة والخطوات
عقوبات رادعة تواجه الغشاشين في امتحانات الثانوية العامة .. تفاصيل
بعد الارتفاع.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم بالدول العربية
كيفية تحريك الإصبع في التشهد أثناء الصلاة.. تعرف عليها
محافظ القاهرة: اهتمام كبير بتوفير الخدمات وتطبيق معايير الإتاحة لذوي الهمم داخل المنشآت الحكومية
تعليق المحادثات الأمريكية الإيرانية في سويسرا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أمن الإسماعيلية يكشف لغز العثور على جثة شاب أعلى كوبري الجلاء.. خلافات مادية وراء الواقعة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
الإسماعيلية انجي هيبة


نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية في كشف ملابسات واقعة العثور على جثة شاب أعلى كوبري الجلاء، حيث تبين أن المجني عليه يُدعى م. ا، عاطل، ومقيم بمنطقة أبو عطوة، وأن الواقعة جاءت على خلفية خلافات مادية.


وكان اللواء أحمد عليان، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الإسماعيلية، قد وجه بسرعة تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة وضبط المتهم، حيث تولى الإشراف على التحريات كلا من المقدم محمد هشام، مفتش المباحث، والرائد أمير الألفي، رئيس مباحث قسم أول الإسماعيلية، بمشاركة النقيب محمد مسلم، والنقيب محمود طارق، وأمين الشرطة  عبدالعزيز شاهين والأمين نور متولي .
 

أسفرت جهود فريق البحث عن تحديد ملابسات الواقعة، حيث كشفت التحريات أن الجريمة جاءت نتيجة خلافات مادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تواصل جهات التحقيق مباشرة أعمالها لاستكمال التحقيقات وكشف كافة تفاصيل الحادث.


وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لاستكمال الإجراءات القانونية، كما  عرض المتهم على جهات التحقيق المختصة.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جروبات شاومينج

شاومينج ينشر صور إجابات امتحان العربي ثانوية عامة 2026 ..والتعليم تحقق

وزير التربية والتعليم

ضبط مصور امتحان العربي ثانوية عامة 2026 "بالباركود" واتخاذ الاجراءات القانونية

جروبات الغش

شاومينج ينشر امتحان عربي الثانوية العامة بعد توزيعه ويكتب:جاري الحل|والتعليم تحقق

سعر الذهب عيار 21

تراجع 1900 جنيه.. سعر الذهب عيار 21 يفاجئ السوق بعد الهبوط الكبير من القمة

البنزين

بعد الزيادات.. سعر البنزين والسولار اليوم الأحد

متجوزة 3 مرات.. شاب قاصر يتزوج من سيدة عرفي ومفاجآت صادمة بعد حملها

متجوزة 3 مرات.. قاصر يتزوج عرفي ويرفض إثبات نسب الطفل ومفاجآت صادمة عن الزوجين

امتحانات الثانوية العامة

طويل وصعب.. أمهات مصر : شكاوى من امتحان عربي الثانوية العامة اليوم

الذهب

تحت الـ 5000…أسعار الذهب اليوم الأحد 28 يونيو 2026

ترشيحاتنا

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

العاملين بالاتصالات: ثورة 30 يونيو كانت أولى الخطوات نحو البناء والإنجاز

دراما رمضان

لجنة الدراما بـ "الأعلى للإعلام" تقيّم مسلسلات ما بعد رمضان

شركات السياحة تناقش استعدادات موسم الحج والعمرة

شركات السياحة تناقش استعدادات موسم الحج والعمرة للحفاظ على تميز الحج السياحي

بالصور

السيارات الكهربائية تستحوذ على نصف مبيعات المركبات بحلول 2035

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

المغرب ومصر والجزائر .. ليلى عبد اللطيف تثير الجدل بتوقعات كأس العالم

ليلي عبد اللطيف
ليلي عبد اللطيف
ليلي عبد اللطيف

أحمد عصام السيد ينافس في السينمات بفيلمين جديدين: "شمشون ودليلة" و"ابن مين فيهم"

أحمد عصام السيد وفيلم ابن مين فيهم
أحمد عصام السيد وفيلم ابن مين فيهم
أحمد عصام السيد وفيلم ابن مين فيهم

وزير الدفاع يلتقي نائب القائد العام ورئيس الأركان العامة للجيش الليبي.. فيديو وصور

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

فيديو

الحسن عادل

أغنية "إحنا الأبطال" لـ الحسن عادل تتصدر ترند رقم واحد على يوتيوب

أغنية بحرية

«بحرية» لـ شيرين عبدالوهاب ومحمد حماقي تتجاوز 13 مليون مشاهدة واستماع خلال شهر

صورة من اللقاء

وزير الدفاع يلتقي نائب القائد العام ورئيس الأركان العامة للجيش الليبي.. فيديو وصور

المتهمة

عايزة مشاهدات.. القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات رقص بملابس خادشة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة سيد يونس

أميرة سيد يونس تكتب: النسيان البشري والحفظ الإلهي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : الخليج المشتعل وليّ ذراع ترامب

رانيا الفقى

رانيا الفقى تكتب : المنطقة الرمادية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : السلام على أمير المؤمنين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبرووك لمصر

المزيد