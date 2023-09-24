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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خبراء البيئة العرب: 4% نسبة مشاركة إفريقيا في غازات الاحتباس الحراري

التغيرات المناخية
التغيرات المناخية

أكد الدكتور مجدي علام، أمين خبراء البيئة العرب، أن غازات الاحتباس الحراري أدت لعدم قدرة الغلاف الجوي على استيعاب المزيد من الأنشطة الصناعية، منوها بأن الثورة الصناعية بدأت منذ 500 عام  من خلال استخدام الفحم والبترول والوقود الأحفوري بشكل عام.

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وأضاف أمين خبراء البيئة العرب، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الاحد، أن عصر الفحم والبترول مستمر بحد أدنى حتى 2045  على الأقل، وهذا يعني استمرار تدفق غازات الاحتباس الحراري التي تمنع خروج الغازات من الغلاف الجوي إلى الكون المفتوح، وهذا يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض. 


وأضاف الدكتور مجدي علام أمين خبراء البيئة العرب، أن العلماء يتوقعون ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض 1.5 درجة مع نهاية 2050، ولكن أمين عام الأمم المتحدة تحدث مؤخرًا على ارتفاع درجة الحرارة بمعدل درجتين ونصف خلال هذه الفترة.  
وتابع الدكتور مجدي علام أمين خبراء البيئة العرب، أن اكاسيد الكربون تستمر في الغلاف الجوي لمدة 250 سنة ، وغاز الفريون الذي يستخدم في  صناعة التبريد يستمر في الغلاف الجوي 350 عام ، والسلوك الكهربائية تصدر غازات تستمر 3500 عام ، مشيرًا إلى أنه لا توجد أي طريقة للتخلص من هذه الغازات بين يومًا وليلة. 


ولفت إلى أن الانبعاثات القارة الافريقية لا تزيد عن 4%، والولايات المتحدة تساهم بـ25%، وهذا يعني أن القارة السمراء لم تساهم في التغيرات المناخية.

البيئة العرب خبراء البيئة العرب مجدى علام التغيرات المناخية الغلاف الجوي

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