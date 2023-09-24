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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة البحر الأحمر تشارك في يوم النظافة العالمي وتطلق حملة للحفاظ على البيئة

صورة موضوعية
صورة موضوعية

نظمت محافظة البحر الأحمر، حملة نظافة ناجحة على شاطئ فلفلة بالغردقة، في إطار احتفالاتها باليوم العالمي للنظافة، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة لشؤون البيئة والقطاع السياحي.

وشاركت في هذه الحملة، عدة فنادق سياحية بالمنطقة، إلى جانب ممثلين من المجتمع المدني، وشباب متطوعين من فريق "بصمة شباب".

وتهدف هذه الحملة إلى الحفاظ على بيئة البحر الأحمر والحد من التأثيرات السلبية للنفايات والبلاستيك على البيئة البحرية والتنوع البيولوجي.

وتأتي هذه الجهود في سياق سلسلة حملات تهدف إلى جعل شواطئ البحر الأحمر خالية من البلاستيك والنفايات.

وجمعت الحملة نحو 4 أطنان من المخلفات والنفايات، وتم نقلها بسيارات شركة النظافة إلى مقلب القمامة العام.

ومن جهتها، أكدت ابتسام يسري مدير الإعلام والتثقيف البيئي بالبحر الأحمر، أهمية التصدي لتفشي البلاستيك في البيئة البحرية، مشددة على دور الحملات البيئية في توعية السياح بأضرار الاستخدام غير المسؤول للبلاستيك وتشجيعهم على الممارسات الصحيحة.

وأشارت يسري، إلى أن هذه الحملة تهدف إلى نشر الوعي البيئي وتعزيز التعاون المجتمعي في مجال الحفاظ على البيئة البحرية.


ومن جهته، أوضح الدكتور أحمد غلاب، مدير محمية الجزر الشمالية بالبحر الأحمر، أن هناك جهود كبيرة تبذل لحظر المواد البلاستيكية أحادية الاستخدام، وتقليل استخدام البلاستيك في مصر، مشيرا إلى ضرورة ابتكار حلول بديلة للمواد البلاستيكية.

وتهدف هذه الحملة، إلى زيادة الوعي البيئي لدى المجتمع، وتشجيعه على المشاركة في الحفاظ على البيئة البحرية ومكوناتها. 

كما تأتي هذه الجهود في إطار السعي المستمر للحفاظ على شواطئ البحر الأحمر نظيفة وخالية من التلوث، وضمان استمرارية السياحة الساحلية في المنطقة.

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