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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل يجوز صلاة الفريضة خلف شخص يصلي السنة.. الإفتاء توضح

صدى البلد

قال الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أنه يجوز ذلك، وكل شخص على نيته في الصلاة.

وأضاف خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء أنه يجوز لمن يصلي السنة أن يؤديها مع شخص آخر يصلي فرضا كالظهر مثلا، إذا صلاة المتنفل خلف المفترض صحيحة، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية، والمالكية ، والشافعية، والحنابلة، وهو مذهب الظاهرية، وحكي الإجماع على ذلك.

الأدلة:
أولا: من السنة
1- عن أبي سعيد رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وحده فقال: «ألا رجل يتصدق على هذا، فيصلي معه».

وجه الدلالة:
أن الخطاب لجماعة قد صلوا فريضتهم، فصلاتهم نافلة خلف مفترض.


2- عن أبي ذر، قال: قال لي رسول الله: «كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ قال: قلت: فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم، فصل؛ فإنها لك نافلة».

3- عن يزيد بن الأسود العامري، قال: «شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر في مسجد الخيف، فلما قضى صلاته إذا هو برجلين في آخر القوم لم يصليا معه، قال: علي بهما، فأتي بهما ترعد فرائصهما، فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قالا: يا رسول الله، إنا قد صلينا في رحالنا، قال: فلا تفعلا؛ إذا صليتما في رحالكما، ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم؛ فإنها لكما نافلة».

ثانيا: لأن الحاجة في حق المتنفل إلى أصل الصلاة، وهو موجود في حق الإمام، فيتحقق البناء.


ثالثا: أن المأمور به هو الائتمام بالإمام فيما ظهر من أفعاله، أما النية فمغيبة عنا، وما غاب عنا فإنا لم نكلفه.

حكم صلاة الظهر خلف إمام يصلي العصر

 

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز أداء صلاة الظهر خلف إمام يصلي العصر ، منوها بأن اختلاف نية المأموم عن الإمام فى الصلاة جائزة شرعا.


وأضاف «شلبي»، فى إجابته عن سؤال «هل يجوز صلاة العصر مع الجماعة بنية الظهر؟»، أنه يجوز لمن فاتته صلاة أن يصليها قضاء خلف إمام يصلي حاضرة فمن فاتته الظهر ووجد إماما يصلي العصر صح له أن يصلي الظهر خلفه، وهذه المسألة معروفة عند الفقهاء ب«اختلاف نية الإمام والمأموم».
 

صلاة الفريضة صلاة السنة حكم صلاة الفريضة خلفةإمام يصلي السنة دار الإفتاء

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