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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة الإسكندرية وكلية لوبين للأعمال بالولايات المتحدة الأمريكية

وقع الدكتورعبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور مارتن كريسلوف، رئيس جامعة بيس الأمريكية، اتفاقية تعاون بين كلية الأعمال جامعة الإسكندرية، وكلية لوبين للأعمال بجامعة بيس بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك أون لاين بهدف إنشاء درجات علمية مشتركة بين الجامعتين في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا.

وقال الدكتور عبد العزيز قنصوة، إن الاتفاقية تأتي في إطار سعي جامعة الإسكندرية صوب تدويل التعليم الجامعي ودعم استراتيجية وخطة التوسع والتحول الذي تشهده الجامعة، وعمل شراكات مع الجامعات الدولية ذات التصنيف الدولي المتميز.

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وأكد قنصوة أن الاتفاقية تتيح للطلاب بكلية الأعمال جامعة الإسكندرية الدراسة لمدة عامين في كلية الأعمال جامعة الإسكندرية تتيح الدراسة لمدة عامين بكلية لوبين للأعمال بجامعة بيس بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف أنه بموجب هذه الاتفاقية سيتمكن الطلاب أيضاً من الالتحاق ببرنامج الماجستير في المحاسبة أو التحليلات المحاسبية بعد الحصول على الدرجة المزدوجة من الجامعتين.

وأشار قنصوة إلى أن هذه الاتفاقية تعد فرصة استثنائية لطلاب كلية الأعمال جامعة الإسكندرية للحصول على الدراسة بالولايات المتحدة الأمريكية فضلاً عن إكسابهم الخبرات اللازمة التي تؤهلهم لسوق العمل الدولي والإقليمي والمحلي، لافتاً إلى أن جامعة بيس تعد جامعة عريقة وتُصنف ضمن أفضل الجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية.

من جانبه، أوضح الدكتور السيد الصيفي، عميد كلية الأعمال، أن الكلية لديها 7000 طالب مسجل في برنامج المحاسبة من طلاب المستوي الثالث والرابع، سيتاح لهم الاستفادة من هذه الاتفاقية. 

وقال إن الكلية حصلت على اعتماد جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين (ACCA)، وبذلك فهو  يعد أول برنامج بكالوريوس حكومي مصري معتمد دوليًا. 

وأضاف أن جامعة بيس الأمريكية تعد من الجامعات المرموقة التي تأسست عام 1906، ولديها ثلاثة فروع جامعية في ثلاثة مواقع استراتيجية في مدينة نيويورك وما حولها.

شهد توقيع الاتفاقية الدكتور علي عبد المحسن، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سعيد علام، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور السيد الصيفي، عميد كلية الأعمال، والدكتورة أمنية ياقوت، وكيل كلية الأعمال للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أيمن شتيوي، وكيل كلية الأعمال لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل جمعة، أستاذ المحاسبة المتفرغ بكلية الأعمال، والدكتور سامح شحاتة، المشرف على مكتب العلاقات الدولية بجامعة الإسكندرية، والدكتورة بشرى سالم، مساعد رئيس الجامعة لتصنيف الجامعات.

ومثل الجانب الأمريكي الدكتور بارى ستيفنسون، مساعد رئيس  الجامعة للتعاون الدولى، والدكتور جون ميليتيادس، مساعد عميد كلية لوبين للاعمال للتعاون الدولى، والدكتور لارى سينجلتون، عميد كلية لوبين للأعمال، والدكتور سمير الجزار، أستاذ المحاسبة بكلية لوبين للأعمال.

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