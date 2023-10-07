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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استجابة لمطالب المواطنين.. حملات مكبرة على جميع أحياء الإسكندرية

حملات مكبرة بأحياء
حملات مكبرة بأحياء الإسكندرية

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على تكثيف  حملات التفتيش على المنشآت التجارية والتصدي لأي مخالفات وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وإزالة الإشغالات وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين. 
وفى هذ الصدد، شن حي العجمي حملة مكبرة للتفتيش علي المحال والمنشآت التجارية للتأكد من جودة المنتجات والالتزام بالإعلان عن الأسعار شملت (منطقة الدخيلة، البيطاش ، شهر العسل، طريق إسكندرية مطروح) ،وأسفرت الحملة عن تحرير 58 محضر متنوع و15 إنذار والتحفظ على 410 حالة إشغال متنوع وفرض غرامات فورية تقدر ب 11 ألف جنيه.

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وقام حي الجمرك بالتنسيق مع وحدة التدخل السريع بالمحافظة بحملة مكبرة للتفتيش علي الأسواق والمحال التجارية شملت (شارع الترسانة البحرية، عبد المنعم، سيدي عماد) ، وأسفرت عن غلق وتشميع منشآة وتحرير عدد 21 محضر متنوع و28 إنذار وفرض غرامات فورية تقدر ب 45 ألف جنيه والتحفظ على 140 حالة إشغال متنوع. 
نفذ حى شرق حملة مكبرة للتأكد من إلتزام المحال التجارية بالإعلان عن الأسعار وجودة المنتجات وإزالة الإشغالات والتعديات شملت الحملة(شارع وينجت، شارع مصطفى كامل من فلمنج حتى شدس، محور المحمودية، شارع مصطفى النجار سموحة، شارع الفتح باكوس، شارع رياض زيزينيا، شارع الفردوس سموحة، شارع شعراوي وشارع ذو الفقار لوران)، وأسفرت عن تحرير  18 محضر متنوع والتحفظ على 402 حالة إشغال متنوع و6 آلاف جنيه غرامات فورية. 
وواصل حي غرب حملاته للتفتيش علي المنشآت التجارية إستهدفت منطقة (المنشية الجديدة وبشاير الخير 1، 2 وكرموز)، وأسفرت عن إعدام 150 كيلو من المواد الغذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي، وتحرير 15 محضر متنوع و10 إنذارات.

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