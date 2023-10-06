أخبار الفن.. الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر في أسوان ومهرجان الإسكندرية يحتفي بمئوية سامية جمال

نشر قسم الفن عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

قالت الفنانة ريهام الشنواني، إنها كانت متحمسة جدًا لدورها فى فيلم سكر، ووافقت فور عرض الدور عليها لأنها كانت تتمنى تجسيد دور استعراضي غنائي.

وأضافت ريهام الشنواني لـ"صدي البلد" أنها تحمست لدورها فى فيلم سكر لأن حلمها منذ الطفولة أن تجسد دور استعراضي غنائي.

أعرب الفنان أحمد حاتم عن سعادته بفيلم حسن المصري الذى يعتبر أول فيلم سينمائي أكشن له ، حيث يختلف تمامًا عن جميع الأدوار الذى قدمها من قبل.

وقال أحمد حاتم فى تصريحات ل"صدي البلد": أن الذى حمسه لتجسيد دوره فى حسن المصري أن الدور جديد ومختلف تمامًا وهو لا يعتبر أكشن فقط .

حرصت أسرة المطرب حكيم على الاحتفال بعيد ميلاده الـ60، وذلك فى جو عائلي ضم عدد من أفراد أسرته وأولاد شقيقه أحمد وعلى وعبدالرحمن.

ونشر حكيم صور له من حفل عيد ميلاده عبر صحفته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام وعلق عليها قائلا: احلى عيد ميلاد مع حبايب قلبى على واحمد وعبد الرحمن ابن اخويا مين هيقولى كل سنة وانت طيب.



قررت الشركة المنتجة لحكايات مسلسل 55 مشكلة حب للدكتور مصطفى محمود في عرض الحكاية الثانية من المسلسل والتي تحمل أسم ما تيجي نشوف ابتداء من يوم الأحد القادم على قناة اون تي في.

ما تيجي نشوف للكاتب عمرو محمود ياسين ومن بطولة هنا شيحة وإسلام جمال وأحمد جمال سعيد وطارق صبري ونهي عابدين وملك قورة ومن إخراج محمد الخبيري.



يستعد المخرج عمرو سلامة لطرح البرومو الرسمي لفيلم 60 جنيه مساء اليوم، وذلك استعداد لعرضه ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائى.



الفيلم من تأليف وإخراج عمرو سلامة وبطولة مؤدي الراب زياد ظاظا فى أولى تجاربه السينمائية، ومن المفترض أن يكون هذا الفيلم هو فيلم افتتاح الدورة السادسة من مهرجان الجونة.



غادر عدد كبير من نجوم الفن صباح اليوم الجمعة، متوجهين إلى أسوان، وذلك لحضور حفل الفنان محمد رمضان داخل استاد أسوان الرياضي بمناسبة مرور 50 عاما على ذكرى انتصار أكتوبر.



وكان من بين هؤلاء النجوم الفنان إيهاب فهمي والذى نشر على صفحته صور له داخل مطار القاهرة وعلق عليها قائلا: فى الطريق إلى أسوان بلد الطيبة والجمال لحضور حفل 6 أكتوبر للنجم محمد رمضان وفرقه بلاك تيما



أعلن الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط عن احتفاله بمئوية الفنانة سامية جمال خلال الدورة القادمة.



وكتب الأمير أباظة على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: الإسكندرية السينمائى يحتفل بمئوية فراشة السينما سامية جمال 2024.

