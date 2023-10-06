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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم .. عمرو سلامة يطرح برومو فيلم افتتاح مهرجان الجونة 60 جنيه

بوستر فيلم 60 جنيه
بوستر فيلم 60 جنيه

يستعد المخرج عمرو سلامة لطرح البرومو الرسمي لفيلم 60 جنيه مساء اليوم، وذلك استعداد لعرضه ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائى.

الفيلم من تأليف وإخراج عمرو سلامة وبطولة مؤدي الراب زياد ظاظا فى أولى تجاربه السينمائية، ومن المفترض أن يكون هذا الفيلم هو فيلم افتتاح الدورة السادسة من مهرجان الجونة.

 

قصة فيلم 60 جنيه

قصة "60 جنيه"، مستوحاة من أغنية لـزياد ظاظا، وإنتاج إسماعيل نصرت، تحمل الاسم نفسه، وتتناول أحداثًا خيالية لتجارب حقيقية متعلقة بالعنف الأسري وتحقيق الأحلام. تمكن عمرو سلامة من خلال سيناريو الفيلم الذي كتبه من تحويل العمل الموسيقي الذي قدمه زياد ظاظا إلى فيلم جذاب بصريًا ويدفع المشاهد إلى التأثر به عاطفيًا والإندماج معه فكريًا.

 

فيلم افتتاح مهرجان الجونة 

أعلن مهرجان الجونة السينمائي عن فيلم الافتتاح لهذا العام والذي سيكون الفيلم القصير المنتظر بشدة "60 جنيه" للمخرج الشهير الحائز على الجوائز عمرو سلامة، ومن بطولة نجم التراب المعروف زياد ظاظا في تجربته التمثيلية الأولى، سيُقام العرض الأول عالميًا للفيلم في ليلة المهرجان الافتتاحية للدورة السادسة التي تنطلق في الفترة ما بين 13 - 20 أكتوبر.

 

 

وتُعد هذه المرة الثانية التي يفتتح فيها فيلم للمخرج عمرو سلامة فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، إذ افتتح فيلمه "شيخ جاكسون" الدورة الأولى من المهرجان عام 2017، ومؤخرًا أعلنت "ماد سوليوشنز" عن توليها مهام توزيع ومبيعات أحدث أعمال سلامة، الفيلم القصير "60 جنيه"، في جميع أنحاء العالم.

 

المخرج عمرو سلامة مهرجان الجونة السينمائي فعاليات مهرجان الجونة السينمائي عمرو سلامة زياد ظاظا

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