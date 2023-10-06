ريهام الشنواني: دخلت الكوميديا بالصدفة وفيلم سكر حلم الطفولة

قالت الفنانة ريهام الشنواني، إنها كانت متحمسة جدًا لدورها فى فيلم سكر، ووافقت فور عرض الدور عليها لأنها كانت تتمنى تجسيد دور استعراضي غنائي.

وأضافت ريهام الشنواني لـ"صدي البلد" أنها تحمست لدورها فى فيلم سكر لأن حلمها منذ الطفولة أن تجسد دور استعراضي غنائي.

وتابعت ريهام ، قائلة: أن بالرغم نجاحها فى الأدوار الكوميدية ،إلا أنها لم تكن تنوي أن تتجه للجانب الكوميدي فى التمثيل وأن الموضوع جاء بالصدفة تمامًا ، ولكنها تنوي الفترة القادمة أن تتجه لأدوار مختلفة عن الطابع الكوميدي لأنها تتمنى أن تقوم بتجسيد جميع أنواع الأدوار الفنية حتى تستكشف ما الذى يحبه الجمهور من أعمالها.

وعن كواليس العمل فى فيلم سكر، قالت ريهام إنها كانت خائفة فى بداية الأمر لكنها شعرت بالجو الأسري مع فريق العمل خلال التصوير.

وأعلنت "مجموعة MBC" عن إنتاجها لأول فيلم سينمائي غنائي وهو الفيلم الأول من عدة أفلام تحمل اسم "سكّر"، من رؤية وكلمات النص الغنائي لهبة مشاري حمادة، وإخراج تامر مهدي. قصة فيلم سكر وفيلم سكر مستوحي من رواية "Daddy Longs Legsالعالمية الشهيرة بـ "صاحب الظل الطويل"، حيث تدور أحداثه حول يوميات مجموعة من الأطفال واليافعين الذين يعيشون في دار للأيتام ويتعاونون معاً لمواجهة ظروفهم الحياتية.

أبطال فيلم سكر

الفيلم من بطولة كل من حلا الترك، معتز هشام، بافلي ريمون، ياسمين العبد، وديمه أحمد، محمد حربي، هاجر محمد، الفنانة القديرة ماجدة زكي، نجم الكوميديا محمد ثروت ، ويشارك في البطولة النجوم: ريهام الشنواني، إسلام إبراهيم، ياسر الطوبجي، عباس أبو الحسن.