مهرجان الإسكندرية يحتفل بمئوية سامية جمال فى دورته القادمة

أعلن الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط عن احتفاله بمئوية الفنانة سامية جمال خلال الدورة القادمة.



وكتب الأمير أباظة على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: الإسكندرية السينمائى يحتفل بمئوية فراشة السينما سامية جمال 2024.



ختام مهرجان الاسكندرية السينمائى

اختتمت فعاليات الدورة الـ39 لمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر الأبيض المتوسط، والتي تحمل اسم النجمة إلهام شاهين، مساء اليوم الخميس الموافق 5 أكتوبر بمسرح ليسيه الحرية، برئاسة الناقد الفني الأمير أباظة، والتي بدأت منذ الأول من أكتوبر الجاري، لتنتهي هذه الدورة المميزة من هذا المهرجان العريق الذي يخطو نحو عامه الأربعين العام القادم 2024.

بدأ حفل الختام، بعرض استعراضي فكرة وإخراج الفنان محمد مرسي، وجاء بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة ونائب الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى المخرج مهند دياب وسكرتير عام مساعد محافظة الإسكندرية نائبا عن محافظ الإسكندرية، وكوكبة كبيرة من نجوم الفن ولفيف من الصحفيين والإعلاميين وعدد من الجمهور السكندري.