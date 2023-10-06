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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أسرة حكيم تحتفل بعيد ميلاده الـ60| صور

حكيم
حكيم

حرصت أسرة المطرب حكيم على الاحتفال بعيد ميلاده الـ60، وذلك فى جو عائلي ضم عدد من أفراد أسرته وأولاد شقيقه أحمد وعلى وعبدالرحمن.

 

ونشر حكيم صور له من حفل عيد ميلاده عبر صحفته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام وعلق عليها قائلا: احلى عيد ميلاد مع حبايب قلبى على واحمد وعبد الرحمن ابن اخويا  مين هيقولى كل سنة وانت طيب.


 

مشاركة حكيم فى مهرجان العملين

أعرب المطرب حكيم، عن سعادته بالمشاركة في مهرجان العلمين الجديدة في دورته الأولى والذي أقيم شهر أغسطس الماضي بالعلمين الجديدة/ مؤكداً فخره بهذه المدينة التي تم إنشاؤها بيد المصريين.

 

وأضاف حكيم على هامش حفلته في مدينة العلمين قائلا: أنا دايماً بستفاد من الموسيقى، مش بس علشان أجدد، لكن علشان أعطي طعم جديد للأغنية الشعبية، وهي تعني شعوب وتعني هوية وأصل، وناس كثيرة.

 

 

وواصل: "بحب أن كل الطبقات تسمع الأغنية الشعبية، أنا أولى من تطوير أي مزيكا في الأغاني التي تسعد الناس، وأنا بغني شعبي كلحن وكلمات، لكني أغير الموسيقى التي تحيط بالأغنية، وهذا ما مرر الأغنية للعالم، والديو برة مصر مع كل النجوم العالميين.

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