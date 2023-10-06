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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ما تيجي نشوف.. الأحد القادم عرض الحكاية الثانية لـ55 مشكلة حب

بوستر مسلسل ما تيجي
بوستر مسلسل ما تيجي نشوف

قررت الشركة المنتجة لحكايات مسلسل 55 مشكلة حب للدكتور مصطفى محمود في عرض الحكاية الثانية من المسلسل والتي تحمل أسم ما تيجي نشوف ابتداء من يوم الأحد القادم على قناة اون تي في.

 

ما تيجي نشوف للكاتب عمرو محمود ياسين ومن  بطولة هنا شيحة وإسلام جمال وأحمد جمال سعيد وطارق صبري ونهي عابدين وملك قورة ومن إخراج محمد الخبيري.
 

 

تفاصيل الحكاية الأولي الفريدو

تمكنت الحكاية الأولى من مسلسل 55 مشكلة حب والتي تحمل اسم الفريدو من بطولة الفنانة إلهام شاهين من الدخول إلى قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة في مصر، بمجرد طرحه عبر منصة watch it. 

واحتلت الحكاية المركز الأول من أصل 10 مراكز هي الأعلى مشاهدة فى مصر، فى قطاع المسلسلات التليفزيونية. 

 

حكاية "الفريدو" مكونة من 10 حلقات عن كتاب "55 مشكلة حب" للدكتور مصطفى محمود، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وورشته حيث شارك بتأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح وإخراج عصام نصار، إنتاج أحمد عبدالعاطي بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

حكاية  الفريدو من بطولة إلهام شاهين، أحمد فهمى، ندا موسى، ايمان سيد، أمير شاهين، عمر شرقى، محسن صبرى وعدد آخر من الفنانين.

مسلسل 55 مشكلة حب مصطفى محمود ما تيجي نشوف هنا شيحة إسلام جمال

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