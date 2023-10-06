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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نجوم الفن في طريقهم إلى أسوان للاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر

نجوم الفن فى طريقهم
نجوم الفن فى طريقهم إلى أسوان

غادر عدد كبير من نجوم الفن صباح اليوم الجمعة، متوجهين إلى أسوان، وذلك لحضور حفل الفنان محمد رمضان داخل استاد أسوان الرياضي بمناسبة مرور 50 عاما على ذكرى انتصار أكتوبر.

وكان من بين هؤلاء النجوم الفنان إيهاب فهمي والذى نشر على صفحته صور له داخل مطار القاهرة وعلق عليها قائلا: فى الطريق إلى أسوان بلد الطيبة والجمال لحضور حفل 6 أكتوبر للنجم محمد رمضان وفرقه بلاك تيما
 

كما سافر أيضا الفنان محمد على رزق ومحمد فهيم وحمزة العلي وأحمد التهامي وغيرهم من النجوم لحضور هذا الحفل.

حفل محمد رمضان

يستعد محمد رمضان لإحياء حفل غنائي مساء اليوم فى أسوان، وذلك بمناسبة مرور 50 عاما على ذكرى انتصار أكتوبر المجيد.

ومن المفترض أن يقام الحفل داخل استاد أسوان، كما يشارك فريق بلاك تيما محمد رمضان فى إحياء الحفل.

محمد رمضان يروج للحفل 

وبدأ رمضان الترويج للحفل منذ عدة أيام وذلك عن طريق صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام وكان أخرها فيديو قام بنشره استعداد للحفل.

 

وقال محمد رمضان خلال الفيديو، معلقا: "صحيت من النوم ببص فى الموبيل لقيت باقى يومين على حفلة أسوان، يوم الجمعة فى إستاد أسوان ، قلت أغير عشان ألحق اتحرك واعمل البروفة قبلها بيوم". 

واستكمل الفيديو وهو يغني على أنغام أغنية أسوان أسوان قائلا: "أسوان أسوان انا جايلك زي الرهوان".

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