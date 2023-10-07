عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية: اختيار 18 فكرة ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

صدى البلد

 

شاركت محافظة الإسكندرية في المؤتمر الإقليمي للإعلان عن المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الثانية لقطاع غرب الدلتا بمحافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح، والذي تم تنظيمه بمحافظة مطروح، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وفي إطار استعدادات الدولة المصرية للمشاركة في مؤتمر المناخ COP 28 والذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في نوفمبر القادم.

وأوضح اللواء محمد الشريف أن عدد المشروعات التي تقدمت من أبناء الإسكندرية بالمبادرة في دورتها الثانية بلغت 412 مشروع  بالفئات الستة. وقامت اللجنة التنفيذية بتقييم تلك المشروعات وفقا للمعايير التي حددتها المبادرة مع مراعاة المكونين الأخضر والذكي، وتصعيد 18 مشروعا بواقع 3 مشاريع عن كل فئة.

أحمد زايد يوضح جهود مكتبة الإسكندرية في احتفالات اليوبيل الذهبي |فيديو

أخبار الفن.. الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر في أسوان ومهرجان الإسكندرية يحتفي بمئوية سامية جمال

وثمن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية جميع المشروعات التي شاركت في المبادرة لافتًا إلى أن جميع المشروعات تم اعددها من قبل خبراء ومتخصصين. 


وقدم الشكر إلى جميع القائمين على المبادرة، مشيدًا بالجهود الوطنية التي تبذلها الحكومة المصرية للتعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ والجهود الرامية لتحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال الحفاظ على البيئة وتحسين نوعية الحياة ومراعـاة حقوق الأجيال القادمة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

حضر المؤتمر الإقليمي ممثلا عن محافظة الإسكندرية، اللواء خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة، والدكتورة ماجدة الشاذلي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة، والدكتور زياد صلاح، والمهندسة نيفين الليثي منسق عام المبادرة بالمحافظة.

الاسكندرية الاستراتيجية الوطنية الامارات العربيه المتحده الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 التنمية المستدامة الحكومة المصرية الدولة المصرية الخضراء الذكية اللواء محمد الشريف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرح وصل إلى 16 غرزة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ محمود الخطيب

إيه يا حشرة.. تسريب صوتي لواقعة صفع لقاء سويدان لـ ميدو عادل

محدش يفتي | منشور صادم من أحمد مرتضى بشأن نادي الزمالك 6 أكتوبر

خالد طلعت يسخر من مجموعة الزمالك في الكونفدرالية الأفريقية

هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. رسميا موعد انتهاء التوقيت الصيفي

لأول مرة.. أحمد الفيشاوي يكشف عملية إزالة التاتوهات من جسده

قرعة دوري أبطال أفريقيا.. مجموعة سهلة للأهلي وصعبة لبيراميدز وديربي تونسي منتظر

صرف معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة .. 15 أكتوبر

ترشيحاتنا

مفاجآت أولاد رزق 3 ..الكدواني وآسر ياسين أبرزهم

عاطل وراء رسائل تحديث بيانات البنك المزيفة على الهواتف المحمولة

المجلس العسكري في النيجر: الانسحاب الفرنسي سيتم بأمان

نشرة المرأة والصحة |مشروب شهير يحمي من مرض السكر.. علاقة حيوية بين الصداع والسرطان .. تأثير صادم يحدث عند الإصابة بعدوى تنفسية.. سعر فستان أنغام بـ حفل أكتوبر

أفضل ما يقال في جوف الليل لتفريج الهم.. كلمتان و10 أدعية نبوية يُغفل عنها

محافظ الإسكندرية: اختيار 18 فكرة ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حدث نادر.. ماذا توقع العالم الهولندى يوم 14 أكتوبر؟

مطرب راب شهير يعلن توقفه عن الغناء لهذا السبب

مشابه لكوفيد-19.. تأثير صادم يحدث لك عند الإصابة بعدوى تنفسية حادة

أستراليا.. امرأة تعثر على أفعى في مكان صادم داخل منزلها

فيديو

موعد صرف معاش تكافل وكرامة| اعرف الزيادة الجديدة

ضربة للدولار| قرار جديد من المركزي .. ماذا حدث ؟

رفض مصري لبيان البرلمان الأوروبي.. رد حاسم من كل الفئات

أكاذيب وتجاوز للحدود.. أحزاب ونواب مصر ينتفضون ضد بيان البرلمان الأوروبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

علاء سليم

علاء سليم يكتب: وما النصرُ إلا من عند الله

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الذكرى الخمسون لنصر أكتوبر العظيم 

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر .. الملحمة الوطنية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ