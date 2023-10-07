محافظ الإسكندرية: اختيار 18 فكرة ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

شاركت محافظة الإسكندرية في المؤتمر الإقليمي للإعلان عن المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الثانية لقطاع غرب الدلتا بمحافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح، والذي تم تنظيمه بمحافظة مطروح، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وفي إطار استعدادات الدولة المصرية للمشاركة في مؤتمر المناخ COP 28 والذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في نوفمبر القادم.

وأوضح اللواء محمد الشريف أن عدد المشروعات التي تقدمت من أبناء الإسكندرية بالمبادرة في دورتها الثانية بلغت 412 مشروع بالفئات الستة. وقامت اللجنة التنفيذية بتقييم تلك المشروعات وفقا للمعايير التي حددتها المبادرة مع مراعاة المكونين الأخضر والذكي، وتصعيد 18 مشروعا بواقع 3 مشاريع عن كل فئة.

وثمن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية جميع المشروعات التي شاركت في المبادرة لافتًا إلى أن جميع المشروعات تم اعددها من قبل خبراء ومتخصصين.



وقدم الشكر إلى جميع القائمين على المبادرة، مشيدًا بالجهود الوطنية التي تبذلها الحكومة المصرية للتعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ والجهود الرامية لتحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال الحفاظ على البيئة وتحسين نوعية الحياة ومراعـاة حقوق الأجيال القادمة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

حضر المؤتمر الإقليمي ممثلا عن محافظة الإسكندرية، اللواء خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة، والدكتورة ماجدة الشاذلي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة، والدكتور زياد صلاح، والمهندسة نيفين الليثي منسق عام المبادرة بالمحافظة.