عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في شهر التوعية.. عوامل خطرة تزيد من فرص الإصابة بسرطان الثدي

عوامل خطر تزيد من
عوامل خطر تزيد من الإصابة بسرطان الثدي

في شهر التوعية من سرطان الثدي، فقد يبدأ سرطان الثدي في النمو بطريقة غير طبيعة في بعض خلايا الثدي، وتنقسم هذه الخلايا بسرعة أكبر من الخلايا السليمة وتستمر لتتراكم، وتشكِّل كتلة أو ورمًا. 

عوامل خطر تزيد من الإصابة بسرطان الثدي

 

وتنتشر خلايا سرطان الثدي وتنتقل من خلال الثدي إلى العُقَد اللمفية، أو إلى أجزاء أخرى من جسمك، وفقا لما نشر في موقع “مايو كلينك” الطبي.

 

سببان يزيدان من الإصابة بسرطان الثدي.. احذريهما بالكشف المبكر

4 أمراض يمكن تجنبها عند الحد من الجلوس لفترات طويلة.. تعرف عليها

 

وهناك عوامل خطر عند الإصابة بسرطان الثدي؛ حيث أن المرأة أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي. ولكن وجود عامل أو أكثر من عوامل قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي.

وتشمل العوامل المرتبطة بزيادة احتمالية الإصابة بسرطان الثدي، وفقا لما جاء في موقع “مايو كلينك” الطبي، وتشمل ما يلي:

_ النساء أكثر عرضة من الرجال للإصابة بسرطان الثدي.

_ تزيد احتمالية إصابتكِ بسرطان الثدي مع التقدم بالعمر.

_ وجود سجل مرضي للإصابة بمشاكل الثدي، والتي تظهر في الفصيصي الموضعي في خزعة الثدي (LCIS) أو فرط تنسج اللانمطي للثدي.

_ إذا كنتِ مصابةً بسرطان الثدي في أحدى الثديين، فلديكِ احتمالية مرتفعة للإصابة بالسرطان في الثدي الأخر.

 

عوامل خطر تزيد من الإصابة بسرطان الثدي

 

_ وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الثدي، كالام والاخت، والأبنة، وبالاخض عند الإصابة في سن مبكر.

_ الجينات الموروثة يمكن أن تزيد من احتمالية الإصابة بسرطان الثدي من الآباء إلى الأطفال، والطفرات الجينية الأكثر شهرة التي تزيد من احتمالية الاصابة بسرطان الثدي هي BRCA1 و BRCA2.

_ التعرض للإشعاع، فإذا كنت قد تلقيتِ علاجًا إشعاعيًّا على الصدر في مرحلة الطفولة أو الشباب، فإن احتمالية إصابتك بسرطان الثدي تزداد.

_ يرفع الوزن الزائد أو السمنة من احتمالية الإصابة بسرطان الثدي.

_  بداية الدورة الشهرية قبل الثانية عشرة يزيد من احتمالية الإصابة بسرطان الثدي.

_ حدوث انقطاع الدورة الشهرية في سن متقدم.

_ إنجاب طفلك الأول في سن متأخرة و بعد سن الثلاثين قد يكون لديهن احتمالية أكبر للإصابة بسرطان الثدي.

_ النساء اللاتي لم يسبق لهن الحمل أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي من النساء اللاتي حملن مرة أو أكثر من مرة.

_ استخدام العلاج الهرموني بعد سن اليأس، والذي يجمع بين الإستروجين والبروجستيرون لعلاج علامات وأعراض انقطاع الطمث لديهن احتمالية أكبر للإصابة بسرطان الثدي. 

_ يزيد تناول الكحوليات من احتمالية الإصابة بسرطان الثدي.

سرطان الثدي الإصابة بسرطان الثدي الع ق د اللمفية خلايا الثدي النساء الجينات الموروثة الوزن انقطاع الطمث سن اليأس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد زفافه بـ3 سنوات.. وفاة نجم فريق مسرح مصر فجأة

تل أبيب تغرق في الظلام.. المقاومة تقصف ثاني أكبر محطة كهرباء بإسرائيل

أسعار الأرز تفاجئ المواطنين.. كم وصل ثمن الكيلو في الأسواق ؟

تعليق عاجل من أردوغان على الصراعات المتوترة بين فلسطين وإسرائيل

ترك رضيعة يتيمة.. فاجعة جديدة حول وفاة نجم مسرح مصر

لو هتشتري تقسيط ..اعرف حقوقك وفقا للقانون

طوفان الأقصى.. اشتباكات بـ21 موقعا وهجوم بري وبحري وجوي وهذا حجم الخسائر| تفاصيل

الدفاع عن النفس.. أول تعليق للرئيس الفلسطيني على المواجهات بين المقاومة والاحتلال

موضوعات متعلقة

مجوهرات لافتة.. لجين عمران تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية ساحرة.. شاهد

يتخطى 50 ألف جنيه.. سعر غير متوقع لقميص أنغام الأسود

في هذه الحالات.. الصداع علامة على الإصابة بمرض خطير

للفطور.. طريقة عمل فطائر سترودل التفاح

نشرة المرأة والصحة |مشروب شهير يحمي من مرض السكر.. علاقة حيوية بين الصداع والسرطان .. تأثير صادم يحدث عند الإصابة بعدوى تنفسية.. سعر فستان أنغام بـ حفل أكتوبر

مشابه لكوفيد-19.. تأثير صادم يحدث لك عند الإصابة بعدوى تنفسية حادة

تخطى الـ ربع مليون جنيه.. سعر فستان أنغام في حفل انتصار أكتوبر

اصطحاب الهاتف للمرحاض يعرضك لمشاكل صحية خطيرة.. تجنبها

ترشيحاتنا

مليون و130 ألف مواطن.. حملة السيسى تقدم نماذج التوكيلات لـ الوطنية للانتخابات

طوفان الأقصی.. انقطاع التيار الكهربائي عن جنوب إسرائيل

424 تزكية للسيسي من مجلس النواب لخوض الانتخابات الرئاسية

الماضي والحاضر.. تعليق مؤثر من إبراهيم عبد الجواد على طوفان الأقصى

الانتخابات الرئاسية 2024.. وكيل المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي يتقدم بأوراق ترشحه

فاكرين نفسكم بني آدمين|تسريب صوتي للفنان ميدو عادل من كواليس مسرحية سيد درويش

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رواية إدغار آلان بو تتنبأ بحادثة حقيقية.. كيف حدث الأمر ؟

بجمبسيوت.. نوال الزغبي تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور لها

قبل زفافها على تامر عاشور.. 10 صور تكشف عن إطلالات نانسي نور

تشييع جنازة محمد بطاوي نجم مسرح مصر بالفيوم.. شاهد

فيديو

فاكرين نفسكم بني آدمين|تسريب صوتي للفنان ميدو عادل من كواليس مسرحية سيد درويش

تشييع جنازة محمد بطاوي نجم مسرح مصر بالفيوم.. شاهد

2400 جنيه.. الحكومة تجهز مفاجأة لأصحاب هذه المعاشات بعد موافقة النواب.. فيديو

صدمة في تل أبيب بعد اقتحام فلسطينيين للمستوطنات وخطف جندي.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

اﻟﻤﺰﻳﺪ