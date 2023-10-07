رعب في تل أبيب.. الاحتلال يطلع أمريكا على كواليس عملية طوفان الأقصى

أعلن مكتب وزير دفاع الكيان الصهيوني يوآف جالانت، اليوم السبت، أنه تحدث مع نظيره الأمريكي لويد أوستن بشأن العملية الفلسطينية الأخيرة على إسرائيل.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال جالانت لأوستن: "يعمل الجيش الإسرائيلي ومؤسسة الدفاع حاليًا على هزيمة الحركة والدفاع عن مواطنينا، مضيفًا: "نحن على استعداد لتوسيع عملياتنا".

وخلال المكالمة، التي طلبها الوزير أوستن، قدم جالانت تفاصيل الأحداث الأخيرة في إسرائيل والعمليات التي نفذها جيش الاحتلال ومؤسسة الدفاع، حسبما ذكر مكتبه.

وفي وقت سابق، أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أجرى اتصالًا هاتفيًا برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بشأن التطورات في إسرائيل.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، أكد بايدن أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب إسرائيل، وتدعم بشكل كامل حق تل أبيب في الدفاع عن نفسها.

إسرائيل تشكر أمريكا

فيما وجه نتنياهو، شكره لـ بايدن، على دعمه، وأخبره أنه “ستكون هناك حاجة إلى حملة طويلة وقوية تفوز فيها إسرائيل”.