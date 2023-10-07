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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

على اتصال وثيق.. بلينكن: ندعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها

بلينكن
بلينكن

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم السبت، تضامن بلاده مع حكومة وشعب إسرائيل.

وقال بلينكن في منشور على حسابه بمنصة "إكس"، إن الولايات المتحدة تدين بشكل لا شك فيه الهجمات التي يشنها المقاومة الفلسطينية ضد إسرائيل.

تضامن أمريكي مع إسرائيل

وأضاف “أننا نتضامن مع حكومة وشعب إسرائيل ونقدم تعازينا لضحايا هذه الهجمات”.

ولفت إلى أن واشنطن ستبقى على اتصال وثيق مع شركائها الإسرائيليين وتؤكد دعمها حق تل أبيب في الدفاع عن نفسها.

وشنت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) أكبر هجوم على إسرائيل منذ سنوات اليوم السبت، مما أسفر عن مقتل 40 شخصا على الأقل وإصابة المئات في هجوم مفاجئ جمع مسلحين عبروا الحدود إلى إسرائيل مع وابل من الصواريخ التي أطلقت من غزة.

وقالت إسرائيل إن الحركة، المدعومة من إيران - حسب بيان رسمي - أعلنت الحرب بعد أن أكد جيشها وقوع قتال مع نشطاء في عدة بلدات وقواعد عسكرية إسرائيلية قرب غزة، وتعهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالرد.

وقال نتنياهو: “سيدفع عدونا ثمنا لم يعرفه من قبل’ مضيفا 'نحن في حرب وسننتصر فيها”.

وقالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية إن 40 إسرائيليا على الأقل قتلوا وأصيب المئات في هجوم حماس لكن العدد الإجمالي من المرجح أن يرتفع. ورأى مصور من رويترز عدة جثث ملقاة في شوارع بلدة سديروت الجنوبية.

إسرائيل بلينكن الولايات المتحدة حماس المقاومة الفلسطينية

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