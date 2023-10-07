زعماء العالم يتحدثون عن هجمات المقاومة الفلسطينية ضد إسرائيل

أثار الهجوم الفلسطيني على إسرائيل إدانة شديدة، اليوم السبت، من العديد من زعماء العالم، حيث تعرضت حركة حماس، التي تسيطر على غزة، لانتقادات شديدة حيث دعا الكثيرون إلى وضع حد فوري للعنف.

وفقا لما نشرته نيويورك تايمز، قالت أدريان واتسون، المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، في بيان يوم السبت: الولايات المتحدة تدين بشكل لا لبس فيه الهجمات غير المبررة التي نفذها حماس ضد الإسرائيليين.

ردد المسؤولون الأوروبيون هذه المشاعر، حيث أعربوا عن قلقهم بشأن حجم العنف، وخاصة الخسائر البشرية في صفوف المدنيين.

كتب جوزيب بوريل فونتيليس، كبير دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي، على موقع أكس، تويتر سابقًا، أن الهجمات العشوائية التي تشنها حماس تسبب معاناة عميقة للشعب الإسرائيلي.

كما أدان وزير الخارجية البولندي، زبيغنيو راو، حماس، وكذلك فعل رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته.

قالت روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي، إنها "شعرت بالرعب" من الهجمات. وقال رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، إنه مصدوم، وأدان إيمانويل ماكرون الفرنسي الهجمات الحالية ضد إسرائيل ووصفها بالإرهابية.

كتب وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، على موقع أكس: حماس ليست "مقاتلين". حماس ليست "مسلحين". حماس إرهابية".

حث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، العضو في حلف شمال الأطلسي، "جميع الأطراف" على التصرف بشكل معقول والامتناع عن اتخاذ خطوات متهورة من شأنها إثارة التوترات في المنطقة المضطربة.

دعت الحكومة المصرية في بيان لها إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب إراقة الدماء وحماية الأرواح. وأضاف البيان أيضًا أنه يتعين على إسرائيل وقف الهجمات والأعمال الاستفزازية ضد الشعب الفلسطيني والالتزام بالقانون الإنساني الدولي.

ألقى دميتري ميدفيديف، الرئيس الروسي ورئيس الوزراء السابق، والذي يشغل الآن منصب نائب رئيس مجلس الأمن التابع للرئيس فلاديمير بوتين، باللوم في التصعيد الجديد في أعمال العنف على الولايات المتحدة، التي قال إنها "لاعب رئيسي" في الصراع. أضاف أنه بدلاً من العمل على حل الصراع، تدخل هؤلاء المعتوهون لإبقائه مستمراً.