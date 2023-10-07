إسرائيل .. انتهاء جلسة الكابينت دون قرارات ومشاورات بين قيادات الجيش الأمريكي

انتهت جلسة "الكابينت" الإسرائيلي دون صدور أي قرارات على أن ينعقد مرة أخرى في اجتماع شامل مساء اليوم.

من جانبه، يجري وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، مشاورات مع رئيس هيئة الأركان وقائد القيادة المركزية بشأن التطورات في إسرائيل، وفقًا لقناة “الحرة”.

إسرائيل تُعلن الحرب

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو الحرب على المقاومة الفلسطينية خلال اجتماع مجلس الوزراء الأمني.

وأضاف "نحاول تطهير غلاف غزة ونحن في حرب واسعة ونحتاج إلى الصبر".

وأكد نتنياهو، أن إسرائيل ستعزز أمن الحدود لردع الآخرين من ارتكاب خطأ الانضمام إلى هذه الحرب.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، في بث تلفزيوني مباشر منذ وقت قليل، "إسرائيل تتعامل مع هجوم غير مسبوق من قبل حماس.. نحن نستجيب بقوة وحزم.. سنضرب حماس وغيرها من المجموعات الإرهابية بضربات قاسية.. سنستخدم كافة وسائلنا لحماية شعبنا".